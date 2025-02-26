A10 Networks 收購 ThreatX Protect 擴展其網路安全產品

為了繼續協助企業應對快速演變的網路威脅環境，A10 Networks（睿科網路科技）收購ThreatX Protect的資產及關鍵人員，擴展其在網路安全產品的組合，增加網路應用程式和API保護（WAAP）的功能。

針對網路應用程式和應用程式程式介面（API）的攻擊日益增多，對企業構成重大威脅。ThreatX Protect提供獨特的WAAP解決方案，使用行為和風險分析來幫助企業防範不斷演變的威脅，包括對AI應用程式的威脅，可以補充AI防火牆。ThreatX Protect作為軟體即服務解決方案提供，包括API保護、機器人管理和新一代網路應用程式防火牆。

A10 Networks總裁兼執行長Dhrupad Trivedi表示，透過ThreatX Protect擴展A10 Defend安全產品組合，為企業提供了一個額外的工具，以應對新的和不斷演變的威脅。策略重點是幫助企業保護其應用程式和網路免受當今日益增多的威脅，以及保護未來新興的AI使用案例。將WAAP添加到解決方案中，為企業提供了額外的功能，以幫助建立強大的安全態勢。

作為此次收購的過渡時期，ThreatX的剩餘資產將以Run Security和TX Prevent的名義推出，TX Prevent是基於eBPF的尖端解決方案，將重新推出為RS Prevent。

ThreatX Protect支援A10的策略，幫助企業以混合方式部署A10安全解決方案，以保護在任何地方運行的應用程式和API-公有雲、私有雲、主機託管設施或本地。A10 Defend解決方案組合提供DDoS保護、DDoS威脅情報和網路應用程式保護，現在又增加了全功能WAAP解決方案，將所有解決方案整合到單一平台中，為關鍵任務應用程式提供端到端交付和更強大的安全性。