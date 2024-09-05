SAP ECS選擇 CyberArk 保護全球大型企業

CyberArk宣布，SAP企業雲端服務（ECS）將採用CyberArk，以零常設特權（Zero Standing Privileges）方式來保護其雲端服務的特權和機敏資料存取，確保企業資料的安全並簡化稽核流程。

SAP ECS是全球最大的私有雲，擁有數十萬台伺服器，運行著全球超過6,000家最大型企業的核心業務，涵蓋所有主要行業。SAP ECS在企業選擇的雲端基礎設施上，以可用性、安全性和韌性運行其SAP企業資源規劃（ERP）系統，來加速和簡化企業的業務轉型。這些雲端基礎設施包括超大規模服務商、自有資料中心以及SAP資料中心，使企業能夠成為具有高成本效益、永續且智慧化的企業。

由於擁有高等級存取權限，雲端服務的特權管理者特別容易成為攻擊者的目標。為降低風險，特權連線存取和管理權限應能被及時審查並撤銷，因此需要採用更先進的方式來確保進階IT用戶的安全；任何用戶都不應該被預設賦予任何權限，且不應該擁有常設的存取權。

為了管理和保護特權存取並提高整體網路韌性，SAP ECS的防禦架構團隊將部署CyberArk身分安全平台的多個組件，包括CyberArk Secure Cloud Access。該專案涵蓋對所有連線強制執行零常設特權，不論是雲端控制台、應用程式還是資料庫存取，這一切都可以從單一用戶介面進行管理。CyberArk Secure Cloud Access是市場上唯一具備零常設特權功能的身分安全解決方案，遠遠超越大多數安全框架和法規標準所要求的最小授權原則。

SAP ECS資安長暨執行副總裁Roland Costea表示，團隊引入CyberArk是為企業構建下一代身分安全，為全球企業提供最高水準的保護和保證。期待與CyberArk合作，共同提升網路韌性，進一步提高ECS作為全球首選私有雲端服務供應商的良好聲譽。

CyberArk執行長Matt Cohen表示，隨著基於身分的攻擊日益增加，身分安全需要一個新的典範，每個身分都應在適當的權限控制下受到保護。SAP ECS的團隊深諳這一點，並為藉由零常設特權（ZSP）和即時存取（JIT）來保護其客戶規劃了一個大膽的願景。