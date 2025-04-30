Palo Alto Networks 收購新創 AI 安全公司 Protect AI

Palo Alto Networks宣布，已簽訂最終協議，將收購Protect AI，一家致力於保障人工智慧（AI）與機器學習（ML）應用與模型安全的創新領導企業。這項策略性收購展現Palo Alto Networks持續在引領次世代資安創新的承諾，並強化其防護能力，以應對因AI蓬勃發展而產生的全新動態攻擊面。

大型企業與政府組織正建構一個由AI模型、代理程式、基礎設施、工具、API和第三方元件組成的複雜生態系。這樣的環境產生了許多新型且常被忽視的風險，攻擊者則透過模型操控、資料投毒（Data Poisoning）以及提示注入（Prompt Injection）等技術，滲透並利用各層面的漏洞發動攻擊。面對這樣的威脅情勢，必須採用專門打造的解決方案，以降低風險並提供業界頂尖的安全防護。Palo Alto Networks是最早投入AI安全解決方案研發的企業之一，而Protect AI也已在這個日益關鍵的新興資安領域中，建立起重要地位。

交易完成後，Protect AI的解決方案與其專家團隊將加速實現Palo Alto Networks的願景，全面推進其同步宣布的Prisma AIRS，最完整的AI資安平台。Prisma AIRS將為企業在這個變革性技術時代中，提供無與倫比的安全防護。隨著各組織積極探索將AI融入自身流程，Prisma AIRS將協助企業以更有信心的姿態部署AI，透過保護整個AI開發生命週期，來滿足企業在模型掃描、風險評估、生成式AI執行時安全（GenAI runtime security）、態勢管理（Posture Management）以及AI代理安全（AI agent security）方面的需求。

Palo Alto Networks資深副總裁暨總經理Anand Oswal表示，人工智慧驅動的應用程式正逐漸成為企業核心，但同時也帶來了傳統資安工具難以妥善應對的風險。透過擴展在AI資安領域的能力，納入Protect AI在AI安全防護（Securing for AI）方面的創新解決方案，企業將能以全面的資安保障來打造AI應用。結合Protect AI現有的解決方案組合與專家團隊，Palo Alto Networks不僅能滿足客戶當前的多元需求，也能持續創新，推出因應這個瞬息萬變威脅環境的新方案。