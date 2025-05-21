金士頓以高效能解決方案賦能未來

金士頓以「金士頓未來城市」為主題，登場2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）。秉持「Built on Commitment」的品牌承諾，金士頓打造沉浸式主題展間，聚焦極致速度、AI智慧與創新科技三大面向，全面展現金士頓記憶體與儲存解決方案在AI伺服器與航太應用等領域的實例應用。展區亦同步亮相多款重點新品，包含：Kingston FURY Renegade G5固態硬碟、企業級DC3000ME固態硬碟，以及DataTraveler Exodia S隨身碟。隨著AI持續重塑各產業樣貌，金士頓以卓越品質、優異效能及持續創新為基石，成為推動產業轉型與AI科技落地的關鍵力量。

金士頓未來城市以沉浸式科技體驗打造，完整展現金士頓對AI世界的前瞻願景。透過三大展區的規劃，深度呈現金士頓創新解決方案如何引領未來科技變革。

作為金士頓未來城市的核心，「智慧引擎中樞」全面展示金士頓企業級記憶體與儲存方案如何推動AI與機器人應用的快速發展。新一代的DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2固態硬碟與Server Premier DDR5記憶體，為技嘉AI機架式伺服器提供強大的運算動能，憑藉卓越的速度、耐用性與穩定性，滿足高強度AI運算需求。

金士頓AI解決方案廣泛支援機器人、AI PC與AI伺服器，有效提升公共安全、資料防護及產線效率，提供從前端資料擷取到後端分析的完整AI架構，充分展現「Built on Commitment」品牌承諾。本次展會，金士頓特別攜手台灣智能機器人科技（TIRC），現場展示戶外巡檢機器人解決方案。該系統可部署於工廠、偏遠區域等嚴苛環境，執行資料蒐集、傳輸與AI即時影像分析。透過搭載DC3000ME固態硬碟與Server Premier DDR5記憶體的AI伺服器，結合配備Kingston FURY Renegade DDR5記憶體與G5固態硬碟的AI PC，系統能快速偵測安全風險、資安漏洞與異常狀況，並即時應對處理。金士頓致力為資料處理各環節提供穩定、可靠的高效能支援，推動AI應用朝向更智慧、更即時、更靈活的方向發展，全面賦能各產業持續創新。

作為金士頓未來城市的動力核心，「FURY能量加速中心」展現Kingston FURY記憶體與固態硬碟的極速效能，為高負載運算與新世代遊戲帶來突破性體驗。現場重點展示全新發佈的Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2固態硬碟，作為市場上最快消費級固態硬碟之一，搭配華碩高效能電腦展現頂尖效能表現。同步展出的還有超頻速度高達8,800MT/s的Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM，以及Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2記憶體，搭配技嘉AORUS客製化主機板展示，為桌上型電腦、筆記型電腦及行動工作站用戶提供更大容量的升級解決方案。

「靈感實驗室」是創新思維的孵化地，展現金士頓在先進應用領域的關鍵推手角色。金士頓解決方案已拓展至航太與衛星通訊產業，支援地對空的資料傳輸，體現品牌強大的技術與創新實力。今年，金士頓與由台灣科技大學與虎尾科技大學所組成的RTET（Rocket Technology Exploration Team）火箭團隊合作，展示其於航太領域的實際應用。現場展出的火箭，整合擁有PCIe Gen5傳輸速度的Kingston FURY Renegade G5固態硬碟，與自主開發的航電系統，即時擷取、儲存與傳輸飛行過程中的資料。地面端則由搭載Kingston FURY Renegade DDR5記憶體和Kingston FURY Renegade G5固態硬碟的MSI高效能電腦，進行即時任務數據處理與分析，完整呈現從空中到地面的高效資料處理流程。

此外，同區亦展示金士頓專為創作者與科技愛好者打造的高效儲存解決方案，包括首次以全新設計亮相的XS1000與XS2000外接式固態硬碟、新一代Kingston DataTraveler Exodia S USB隨身碟，以及傳輸速度升級的Canvas Plus系列SD 與microSD記憶卡。從航空探索到創意實現，金士頓持續以高效解決方案賦能新興產業，實踐品牌對尖端科技應用的堅持與承諾。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示，金士頓不只想像未來，更要建構未來。從AI伺服器到航太技術，驅動著明日的突破。『Built on Commitment』是一切行動的根基，很榮幸在COMPUTEX 2025展現這份承諾如何持續推動創新極限。