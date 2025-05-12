SAP 推出 AI 驅動 Business Suite 創新　開啟數位轉型新篇章

SAP台灣（思愛普軟體系統）舉辦年度盛會2025 SAP NOW AI Tour Taiwan，以「商業AI．智取未來」為主題，展示SAP Business Suite在雲端應用、營運數據與AI的深度整合，協助企業實現真正的端到端數位轉型。活動邀請到各界翹楚，包含大研生醫、永進機械、國巨集團、貿聯集團及緯創資通等企業齊聚一堂，深入探討 SAP 如何提升企業管理效率、優化營運流程並驅動即時商業洞察。

SAP Business Suite透過整合SAP的業務應用、數據與AI能力，提供企業一個無縫協作的平台，協助企業提升決策效率並推動業務創新。近期正式發佈的SAP Business Data Cloud，進一步強化了這一平台的核心價值。作為一項劃時代的創新解決方案，SAP Business Data Cloud可整合來自SAP及第三方來源的數據，建立值得信賴的數據基礎，助力企業提升AI結果的可靠性，並以業務語境保存的高品質數據，推動更具影響力的商業決策與洞察。

SAP與Databricks在SAP Business Data Cloud上的深度合作，將SAP在關鍵業務流程及語義豐富數據的專長，與Databricks在數據工程、機器學習與AI領域的技術優勢結合，為企業帶來跨平台、跨格式的數據整合能力。企業可即時串聯各個應用的系統數據，無需繁複的數據存取，即可進行統一治理與高階分析，全面加速從數據到價值的轉換。

此外，SAP Business Data Cloud亦將賦能生成式AI智慧助理Joule，加速跨職能流程的自動化與協作，提升AI Agents的業務決策能力。SAP提供的Joule 智慧代理（AI Agents）已經開始在多個領域中發揮作用，包括財務、銷售、服務等，並在現場展示了如何加速複雜業務流程的處理。這些智慧代理能夠自動處理如索賠、審批、現金流優化等多項任務，大幅提高工作效率並降低成本。同時，SAP還推出了全新的Agent Builder功能，讓企業能夠在現有Joule AI Agents的基礎上，根據自身需求創建和部署定製化的智慧代理。這一創新功能將進一步提升企業數位轉型過程中的靈活性和創新能力。

隨著商業AI驅動的智慧營運新時代正式到來，SAP將持續深耕台灣市場，攜手更多企業、合作夥伴開啟數位轉型新篇章，助力台灣企業提升營運韌性、推動持續創新，並打造可持續發展的競爭優勢。

SAP亞太區Business Suite業務負責人Verena Siow發表主題演講表示，數據整合與協作是企業數位轉型的核心。身處全球商業與技術的交匯點，SAP憑藉深厚的業務流程專業、精準的商業數據與智慧代理技術，協助台灣企業運用Business AI，透過SAP Business Suite打破數據孤島，推動跨部門高效協作。結合雲端ERP、最新推出的Business Data Cloud與即時AI洞察，SAP將全面提升企業在財務、人力資源、供應鏈及客戶管理等關鍵領域的決策效能，實現端到端的價值整合，加速創新並推動持續變革。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟指出，2025被視為AI Agent元年，許多台灣企業期望在導入AI後，能在營運效能上取得具體成效。隨著AI技術的迅速普及，企業正在加速將其關鍵業務流程遷移到雲端。然而，企業若無法有效整合各部門數據，不僅需付出更多IT成本，還將影響整體決策效率。SAP正在支援超過數萬家雲端用戶使用SAP商業 AI。商業AI將成為台灣企業實現創新與提升競爭力的核心驅動力。