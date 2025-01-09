VicOne 與 MediaTe k在 CES 2025 展示安全車載資通訊技術

VicOne宣布，將與聯發科技（MediaTek）在美國國際消費性電子展（CES 2025）聯手展示車輛內外的安全通訊。利用VicOne xCarbon解決方案，提供入侵偵測／防禦系統（IDS/IPS），為車載通訊（Telematics）系統提供高效能、精準的通訊及資訊交換與數據收集能力。

車載通訊系統處理涵蓋電信、車輛技術（道路運輸、道路安全等）、電氣工程（感測器、儀器儀表、無線通訊等）和電腦科學（多媒體、網際網路等）。因此，在車載通訊系統上配備車用網路安全軟體可以最大程度偵測並防範網路威脅，保障車輛行駛中的安全。

VicOne的xCarbon是一種輕量級、模組化和可配置的入侵偵測或防禦系統（IDS/IPS），並專門用來保護此類汽車系統通訊資訊數據交換與收集處理的資安軟體。憑藉其靈活的優勢，xCarbon能以最少的中央處理器（CPU）和記憶體使用量，有效偵測惡意系統活動、網路威脅和控制器區域網路（CAN）異常。

VicOne與聯發科技將在CES 2025上展示，如何透過雙方合作來成功防禦各類威脅，包括：

惡意網頁存取，導致敏感資訊被竊取。

Shellshock攻擊，遠端觸發惡意指令。

未知應用程式執行，造成資料外洩、未授權的存取以及系統效能下降。

VicOne執行長鄭奕立表示，在軟體定義汽車（SDV）時代，快速、可靠和有效的數據資料和語音傳輸需要卓越又可靠的處理能力，以應對不斷變化的條件和方向，而聯發科技憑藉其獨特的市場定位，提供具備優異效能與價值的產品，滿足全連網車輛及車聯網（Vehicle-to-Everything，V2X）通訊需求。很高興與聯發科技一起展示透過AI賦能的車用解決方案，看xCarbon如何為車載通訊系統處理遠端資訊交換時提供最先進的網路安全防護，讓汽車製造商及供應商能安心無憂採用日益先進的服務，同時確保安全性、資料隱私保護並且符合法規。

隨著連網技術、人工智慧（AI）、自動駕駛系統（ADS）與先進駕駛輔助系統（ADAS）的普及，全球汽車產業變得日趨複雜，也更加容易遭受網路威脅與攻擊。汽車製造供應鏈已成為網路犯罪者鎖定的主要攻擊目標。

VicOne成立至今一直專注於引領車輛網路安全的創新，提供最先進、全面的解決方案，並與頂尖合作夥伴攜手，共同推動汽車產業技術發展與資訊安全。VicOne的車用資安解決方案亦深受全球車廠製造商（OEM）與供應商信賴，能夠持續在網路威脅之前，為他們保護車輛、駕駛者（車主）及相關敏感數據的安全。