Check Point 新版 Quantum 提升威脅防禦能力

Check Point產品總監Nataly Kremer表示，全球威脅以指數級速度增長，組織亟需智慧解決方案來保持領先優勢。現今網路安全防護的重要性日益提升，Check Point Quantum防火牆軟體R82和GAI Protect等AI威脅防禦工具套件不僅帶來世界級的創新技術，更能不斷簡化維運並提升彈性。

Check Point Quantum 防火牆軟體R82為企業提供50多項新功能，包括：

AI威脅防禦技術：可攔截99.8%零時差威脅。R82新增了四個全新AI引擎來搜尋隱藏關聯和模式，每月可攔截超過50萬次攻擊，並防範複雜的零時差網路釣魚和惡意軟體攻擊活動。

資料中心維運敏捷性：透過自動整合安全防護策略，加快應用開發。藉由大幅簡化的防火牆虛擬化，組織可將虛擬系統的配置速度提高3倍，以更好地支援DevOps所需的多租戶和敏捷應用開發。

維運簡單性：支援各種規模的網路無縫擴充性，自動適應業務增長和流量激增。R82有助於組織利用內建負載共用和叢集技術（ElasticXL）實現出色的韌性，同時將防火牆管理配置和維運速度加快3倍。