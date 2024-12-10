Check Point 新版 Quantum 提升威脅防禦能力

Check Point Software全新Check Point Quantum防火牆軟體R82及其他Infinity平台創新成果。隨著全球組織遭網路攻擊激增75%，R82新增全新AI引擎，以防範網路釣魚、惡意軟體和網域名稱系統（DNS）漏洞利用等零時差威脅。此外，R82涵蓋新的結構變更及多項創新技術，有助於提升資料中心維運的DevOps敏捷性，同時實現簡化和擴展。
Check Point產品總監Nataly Kremer表示，全球威脅以指數級速度增長，組織亟需智慧解決方案來保持領先優勢。現今網路安全防護的重要性日益提升，Check Point Quantum防火牆軟體R82和GAI Protect等AI威脅防禦工具套件不僅帶來世界級的創新技術，更能不斷簡化維運並提升彈性。
Check Point Quantum 防火牆軟體R82為企業提供50多項新功能，包括：
- AI威脅防禦技術：可攔截99.8%零時差威脅。R82新增了四個全新AI引擎來搜尋隱藏關聯和模式，每月可攔截超過50萬次攻擊，並防範複雜的零時差網路釣魚和惡意軟體攻擊活動。
- 資料中心維運敏捷性：透過自動整合安全防護策略，加快應用開發。藉由大幅簡化的防火牆虛擬化，組織可將虛擬系統的配置速度提高3倍，以更好地支援DevOps所需的多租戶和敏捷應用開發。
- 維運簡單性：支援各種規模的網路無縫擴充性，自動適應業務增長和流量激增。R82有助於組織利用內建負載共用和叢集技術（ElasticXL）實現出色的韌性，同時將防火牆管理配置和維運速度加快3倍。
- 後量子加密技術（PQC）：採用NIST核准的最新技術Kyber（ML-KEM）進行量子安全加密，可保護資料免遭攻擊者竊取。
上述新功能均基於Check Point近期發佈的AI威脅防禦創新套件：
- Check Point InfinityAICopilot 是一款迅速回應的AI助手，可自動實施並加速安全管理和威脅防禦。
- Check Point GenAI Protect 是一款開創性解決方案，支援企業安全地採用生成式 AI。
- Check Point Infinity 外部風險管理（ERM）輔以專家託管服務，可提供持續監控和即時威脅防禦，保護客戶免受憑證威脅、漏洞利用、網路釣魚攻擊和詐騙等各種外部風險。