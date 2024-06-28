Sophos 調查：76% 企業為了符合網路保險資格而改進網路防禦措施

Sophos發布《2024年網路保險與網路防禦：來自IT和網路安全領導者的經驗》調查報告。根據這份報告，97%擁有網路保險政策的受訪者表示自身改進了防禦措施，以協助獲得保險的保障，其中76%宣稱這樣做能幫助他們符合投保資格，67%表示保費可以更為便宜，30%則說他們能獲得更優惠的保單條款。

調查還顯示，網路攻擊的復原成本超過了保險的保障。只有1%申請理賠的受訪者表示保險公司賠付了事件處理過程的全部成本。保單無法全額支付成本的最常見原因，是帳單總額超過了保單金額。根據《2024年勒索軟體現況調查》，勒索軟體事件後的復原成本在過去一年內增加50%，平均達到273萬美元。

Sophos全球現場技術總監Chester Wisniewski表示，Sophos主動攻擊者報告多次顯示，企業遭遇的許多網路事件，均因未能實施基本的網路安全最佳作法所導致，如及時安裝修補程式。舉例而言，在最近的報告中，遭竊的憑證是攻擊的主要根本原因，然而43%的公司尚未啟用多因素驗證。

76%的公司為了符合投保資格而投資網路防禦措施，這個事實表明為了獲得保險保障，企業被迫必須採取一些基本的安全措施。而這確實有用，並對公司整體產生了更多正面的影響。不過，雖然網路保險對公司有利，但它只是有效風險緩解策略的一部分。公司仍然需要努力強化自身的防禦。網路攻擊可能會嚴重影響公司的營運和聲譽，而取得網路保險並不能改變這一點。

在受訪的5,000名IT和網路安全領導者中，99%為了保險而改進防禦措施的公司表示，投資除了能獲得保險的保障，還獲得了更廣泛的安全效益，包括提升保護、釋放IT資源，以及減少警示。

Wisniewski表示，在網路防禦上的投資似乎能造成連鎖效應。除了可以節省企業的保險費用，省下來的資金亦可轉投入其他防禦措施，進而更廣泛地提升公司的安全狀態。隨著網路保險普及，希望企業的安全性能持續提升。網路保險並不會讓勒索軟體攻擊消失，但它很可能成為解決方案的一部分。

2024年網路保險與網路防禦：來自IT和網路安全領導者的經驗報告的數據來自一項中立的調查，調查對象包括5,000名資訊安全/IT領導者，調查時間為2024年1月至2月。調查對象分布在美洲、歐洲、中東和亞太地區的14個國家。受訪組織員工數量在100至5,000人之間，營收額從不到1,000萬美元到超過50億美元不等。