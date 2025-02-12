Appier 與法國 AdCreative.ai 達成收購協議　加速GAI 發展與行銷廣告科技創新

Appier宣布與總部位於巴黎、專注於生成式AI技術的創意生成與成效優化的新創公司AdCreative.ai達成收購協議。這將Appier自2018年以來的第5起重大併購，用以加速其生成式AI產品能量、拓展全球業務版圖、及打造面向未來的行銷與廣告科技解決方案。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，隨著Appier的高速全球佈局，此次收購協議將強化產品組合、推進Appier生成式AI發展，及深化數據護城河，同時，擴大全球市場服務能量並提升整體毛利結構。透過Appier在亞太市場領導地位及在美國的高速市場滲透，結合AdCreative.ai在歐洲的市場利基，相信，這項舉措將進一步完善AI版圖，驅動Appier成效型行銷AI解決方案在全球市場的增長。

透過這次併購，Appier將強化其生成式AI佈局與行銷AI解決方案的領先地位，幫助企業提升從創意生成到效能優化的整體廣告營運效率，同時，也將進一步鞏固Appier的「先行者優勢」，特別是在電商、遊戲、消費品等高速增長的產業，賦能客戶，拓展全新成長機會。

AdCreative.ai執行長亞立山大．路西耶（Alexandre Leciel）表示，與Appier合作是一項令人振奮的里程碑。Appier在AI與廣告領域擁有超過十年的深厚經驗，他們的創新精神與我們致力於提升廣告創意效率與表現的使命，完美契合。

作為跨國AI公司，本次收購協議也將為Appier新增優秀的國際AI人才，共同推動產品與技術創新。