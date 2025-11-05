Akamai Inference Cloud 實現 AI 從核心到邊緣的擴展

Akamai Technologies推出Akamai Inference Cloud。該平台透過將推理從核心資料中心擴展至網際網路邊緣，重新定義了AI應用的場景與方式。

Akamai Inference Cloud能夠在更靠近使用者與設備的位置進行智慧化推理。不同於傳統系統，該平台專為在全球範圍內提供低延遲、即時的邊緣AI運算而設計。此次推出的Akamai Inference Cloud，結合Akamai在全球分散式架構方面的深厚經驗與NVIDIA Blackwell AI基礎架構，對實現AI真正潛力所需的加速運算能力進行了顛覆性重構與擴展。

從個人化數位體驗、智慧代理到即時決策系統，下一代的AI應用程式迫切需要將AI推理部署於更靠近使用者的位置，以便在互動瞬間完成反應，並對請求的路由與執行路徑做出智慧化決策。

智慧代理的工作負載日益仰賴低延遲推理、本地環境感知以及即時全球擴展的能力。專為推動此變革打造的 Akamai Inference Cloud，是一個分散式、生成式邊緣平台，可在更接近資料產生與決策執行的位置部署NVIDIA AI技術堆疊。

Akamai執行長暨共同創辦人Tom Leighton博士表示，下一波AI浪潮的發展同樣需要更靠近使用者—正如網際網路當年能夠成長為今日的全球平台一樣。Akamai曾成功解決這一挑戰，如今我們再度迎接新一波機遇。借助NVIDIA的AI基礎架構，Akamai Inference Cloud將在全球數千個節點上部署AI推理能力，以滿足不斷成長的運算與效能需求，從而實現更快速、更智慧、更安全的即時反應。

NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁勳指出，推理已成為AI中最密集的運算環節—並且必須在全球規模下即時進行。NVIDIA與Akamai的合作，正是將推理能力推進到更靠近每一位使用者的位置，提供更快速、可擴展性更強的生成式AI服務，釋放新一代智慧應用的潛力。

Akamai Inference Cloud透過將智慧代理AI推理能力擴展至更靠近使用者與設備的位置，重新定義了AI應用的方式。該平台整合NVIDIA RTX PRO Server（配備NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版 GPU、NVIDIA BlueField-3 DPU與NVIDIA AI Enterprise軟體），並結合Akamai的分散式雲端架構與遍布全球超過4,200個據點的邊緣網路。Akamai Inference Cloud也將運用 NVIDIA 最新技術（包括新發佈的NVIDIA BlueField-4 DPU），進一步加速並強化從核心到邊緣的資料存取與AI推理工作負載，推動Akamai實現其打造全球高可擴展、分散式AI架構的願景。

Akamai與NVIDIA攜手合作，透過Akamai Inference Cloud，以前所未有的方式推進AI推理，共同開創AI發展新篇章：