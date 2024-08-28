射出數位發展三支箭　防弊興利促進國家數位轉型

數位發展部黃彥男部長27日表示，上任之初即規劃數位發展三支箭，目前「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」已有初步成果，包括「打詐專法」通過施行進行源頭管理、推動建置「打詐通報查詢網」、提供全臺涵蓋服務的非同步軌道衛星緊急應變網路、「資通安全管理法」修正草案已獲政院通過送立院審議，以及成功爭取通過百億加強投資AI新創實施方案等，數位發展三支箭兼顧防弊與興利，數發部將持續落實各項政策，積極促進我國數位轉型，提升國家數位競爭力。

數發部舉行黃部長上任100天媒體茶敘，向外界說明自520上任後的相關政策施政進度與成果，並於現場回應媒體提問。推動打詐工作方面，數發部配合行政院推動打詐專法，立法院已於今（113）年7月16日三讀通過，7月31日經總統公布施行。黃部長表示，數發部所主管4項數位經濟產業類別，易遭詐騙集團利用作為詐騙工具，因此配合打詐專法進行源頭管理，規範一定規模以上網路廣告平臺業者應驗證廣告主身分，降低偽冒他人名義廣告之潛在風險；若為境外平臺業者須書面提報法律代表，協助執行防詐相關法遵事項；要求業者於合理期間保存足以重建使用者及個別交易之相關資料以協助司法、檢調單位追查詐欺活動。

此外，數發部也推動建置「打詐通報查詢網」，整合各社群媒體平臺可疑詐騙訊息檢舉管道，讓民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，從源頭降低受詐的風險。黃部長補充，目前「打詐通報查詢網」刻正進行封測與完善各項相關功能，並協調與各部會精進聯繫行政作業，期盼於民眾遭受詐騙前，先做預防性下架處理。

強化數位韌性方面，黃部長表示，數發部一直積極推動的非同步軌道衛星緊急應變網路，在今年6月，所採用的衛星系統，已可於全臺提供服務，透過衛星設備即可使用即時通訊、線上會議等網際網路應用服務。未來將持續督導財團法人電信技術中心（TTC），於今年底前完成773個中軌及低軌衛星站點，確保臺灣遇到重大災難時，即使部分通訊網路無法提供服務，仍可透過這些衛星設備，維持政府指揮體系基本且安全的通訊服務。

資通安全是數位韌性的重要面向，黃部長指出，數發部持續滾動式修正我國「資通安全管理法」及相關子法，包含透過法規明確機關權責、危害產品情資分享、強化納管機關資安防護及資安人力統籌等重點。資安法修正草案已於今年7月12日經立法院一讀程序交付委員會審查，在下個會期，數發部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼早日完成修法程序，提升國家整體資安防護。

發展數位經濟方面，黃部長強調，由數位產業署所規劃的「加強投資AI新創實施方案」已於8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年（前7年投資期，後3年處分期）。數發部正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，力求於今年內完成相關行政程序，並期盼於明（114）年可正式受理投資案件的申請。透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業，力拼數位經濟成為新一代護國神盾，帶領臺灣走向下一波AI經濟轉型。