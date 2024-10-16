中華電信導入愛立信最新 5G 與 AI 節能技術　促進行動網路現代化

中華電信近日與愛立信展開新一輪合作，加快行動網路現代化腳步，導入愛立信一系列最新5G無線接取網軟硬體組合，以加速推進淨零進程。透過愛立信最先進且節能的5G解決方案，中華電信將能以高效且永續的行動網路，持續為台灣用戶帶來卓越的使用體驗。

本次合作項目涵蓋愛立信5G無線接取網(RAN)產品組合中的全系列產品，包括雙頻Radio 4490HP等輕量型遠端無線系列產品，與前一代無線射頻產品相比，預計約可減少54%的碳足跡，能源消耗降低40%以上。該無線產品增強了多頻段網路容量、上行鏈路效能和能源效率，確保中華電信能持續打造綠色節能的5G現代化網路。

中華電信也將採用愛立信的無線接取網AI智慧節能技術(Ericsson AI Intelligent RAN)，其作為愛立信網路服務連續性解決方案中(Service Continuity)的一部分，使用人工智慧(AI)和機器學習(ML)技術，自動監控和優化複雜的網路運作，透過預測網路負載量進而自動化選擇最佳能源策略，在不影響網路效能的情況下優化能源效率。中華電信2023年起即進行POC效能驗證，證明愛立信AI智慧節能解決方案可節省基地台高達34%的能耗，本次合作更顯示出雙方持續運用最新AI技術，為打造高效節能網路奠定基礎。

此外，愛立信的站點數位分身(Ericsson Site Digital Twin)軟體工具在中華電信網路現代化工程中扮演關鍵角色，該解決方案運用無人機和3D建模技術，搭配人工智慧和機器學習功能，透過站點虛擬化的數位分身協助中華電信最大程度減少維運人員安全風險，更透過數位分身模擬實體物理環境，達成快速且精準的網路設計、部署和維運。

中華電信網路技術分公司副總經理賈仲雍博士表示，愛立信的5G解決方案，與中華電信承諾減少碳排放和提高網路效率的目標契合。近期，中華電信剛獲得SBTi驗證2045年淨零承諾，成為台灣唯一、超前承諾在2045年即達成淨零目標的電信業者，將提前達陣2050年淨零目標。與愛立信長期的合作夥伴關係，除了體現在雙方致力於提升5G網路的效能，並展現在透過科技落實減碳行動與環境永續的營運策略上。

台灣愛立信總經理周大企表示，愛立信與中華電信有共同的淨零目標，在打造永續節能網路的同時，希望能持續滿足行動網路日益成長的資料需求。透過愛立信的5G解決方案，提升網路表現和打破能耗曲線不再只能二選一，期待持續透過AI驅動的5G網路節能方案，共同建設永續節能的綠色網路，推動台灣邁向數位經濟，實現AI人工智慧之島。