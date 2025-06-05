Juniper 推出 EX4000 系列交換器　助企業打造 AI 原生、零信任安全的智慧網路基礎

Juniper Networks宣布正式推出全新EX4000系列交換器，為企業網路部署開啟AI原生創新的新里程。EX4000系列支援Wi-Fi 7，具備極速啟動、彈性配置與自動化管理能力，專為分公司、遠端辦公室、零售通路與教育等多元場景打造。此產品不僅重新定義企業在存取層的部署標準，更大幅提升網路效能、強化零信任安全性，利用AIOps功能，在邊緣實現簡化、無妥協的交換，協助企業迎戰數位轉型挑戰。

Juniper Networks台灣區總經理林蒲英表示，隨著AI技術迅速發展，企業網路管理也正邁向智慧化、自動化的全新時代。Juniper長期致力於以Mist AI驅動網路創新，協助企業打造零信任安全架構、提升使用者體驗，並最小化IT管理負擔。EX4000的推出，正是實踐AI原生網路願景的重要目標，這不僅是邁向企業網路領域的重要里程碑，更實現持續協助台灣企業邁向AI驅動、永續發展與零信任安全架構的堅定承諾。

EX4000系列交換器結合雲端原生架構與Mist AI技術，支援業界最新的Wi-Fi 7標準，並具備極佳的彈性與可擴展性，是打造現代企業智慧基礎架構的理想選擇。其核心優勢如下：

AI原生網路設計：搭配Juniper Mist Wired Assurance，實現AIOps與Marvis AI助理支援，提供快速部署、主動式故障識別、先進遙測與動態封包擷取（DPC）。

零信任網路存取安全：支援Juniper Access Assurance零信任存取架構，只需幾個點擊即可啟用零信任網路。

高效與經濟效益： 提供12、24、48埠機型，支援PoE與非PoE版本，具備10GbE上行埠，具備高效與經濟效益。

滿足Wi-Fi 6E/7需求：Wi-Fi 7支援 符合Wi-Fi 6E/7所需之802.11bt標準，支援4K QAM、320 MHz頻寬與多鏈路操作（MLO），為未來無線網路需求提供充足彈性。

Mist AI主動監控化繁為簡：EX4000系列可無縫整合Juniper的AI-Native Networking Platform，透過Mist Marvis AI助理協助IT團隊主動發現影響使用者體驗的潛在問題，並實現自動化故障排除，大幅簡化操作流程、節省維運時間，並有效降低營運成本。

虛擬機箱架構，強化彈性與可擴展性：EX4000支援虛擬機箱（Virtual Chassis）技術，支援最多六部堆疊，頻寬高達80Gbps，兼顧擴充性與成本效益。

在數位轉型與智慧化營運的浪潮下，台灣企業面臨更高的網路需求與管理挑戰。Juniper EX4000系列交換器以AI原生、零信任、安全與高效為核心，協助企業建立穩定、彈性且具前瞻性的IT基礎架構，助力企業邁向下一波智慧型網路競爭優勢。