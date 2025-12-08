Liminal Custody 發佈2026 台灣及東南亞虛擬資產六大趨勢

Liminal Custody發佈2026年台灣及東南亞虛擬資產發展6大關鍵趨勢，隨著監管環境逐步明朗、基礎設施持續成熟，金融機構正從小規模實驗逐步邁向全面、實際的導入階段。

Liminal Custody創辦人Mahin Gupta表示，虛擬資產正從概念性試營運走向具規模、營收導向的業務功能。隨著監管更清晰、基礎設施更完善，金融機構正以信任、治理與風險控管為核心，規劃長期的虛擬資產策略。

Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟認爲，我們觀察到在台灣，金融機構大致可分為兩類，一類已有明確的發展方向，並且已經成立專案小組、與主管機關積極溝通，並規劃代幣化、高資產客戶虛擬資產服務，或以穩定幣為基礎的B2B支付等應用，對這些銀行來說，合規且安全的託管基礎設施已成為必要條件。另一類則仍在研究階段，關注國際趨勢、進行RWA（Real World Assets）試驗，並思考究竟要自行建置託管與錢包，或與外部夥伴合作。我們預期2026年將成為關鍵轉折，許多銀行將從探索走向更具體的概念驗證（POC）。

一、RWA代幣化已經做好進入市場的準備：隨著多年的試驗累積，RWA代幣化正逐步走向更廣泛的機構部署。受惠於互通標準的提升與明確的監管方向，亞洲金融機構朝向大規模應用進行準備。

二、隨著監管提升，託管將成為核心控管層：在監管日益嚴格的環境下，託管成為虛擬資產業務的核心。金融機構持續投入政策自動化、風險控管與治理框架，以符合最新監管要求。

三、新世代安全架構成為必備基礎設施

金融機構正從傳統硬體安全升級至新型架構，包括：

多方計算（MPC）：分散式金鑰管理

後量子密碼（PQC）完善程度

交易真實性驗證（TAP）：避免盲簽，提高透明度

零知識證明（ZKP）：在不揭露敏感資訊的情況下，驗證政策與交易規則是否符合要求

這些技術將成為未來安全、合規與可擴展營運的最低標準。

四、穩定幣強化跨境支付效率：穩定幣正成為近乎即時結算、降低跨境成本的實務工具。隨著台灣與東南亞的貿易往來更緊密，越來越多機構將穩定幣納入金流、流動性配置及清算作業。

五、數位金融基礎建設推動區域擴張：隨著東南亞的成長腳步加快，金融機構正加大對數位金融基礎建設的投資力度，包括數位放款、永續金融、財務自動化，以及區塊鏈供應鏈驗證等應用。

六、虛擬資產從創新實驗室走向核心業務單位：虛擬資產業務正由實驗性質轉為正式單位，擁有專責團隊、成本中心責任與企業級風控架構。

近期全球市場研究顯示，2025年全球有58%的機構投資人佈局虛擬資產，這個比例預計在2026年將進一步攀升。隨著市場成熟，機構也積極尋找能支援安全、合規與高可用性的基礎設施夥伴。

Liminal Custody提供採用MPC技術的安全錢包基礎設施與交易驗證技術，專為受監管的金融機構設計。隨著台灣與東南亞金融連結愈加緊密，Liminal Custody將持續協助金融機構打造安全、合規、可擴展的虛擬資產運營能力。