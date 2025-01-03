QNAP 雲端儲存　一站式滿足檔案儲存與備份需求

威聯通科技（QNAP Systems）正式發佈 myQNAPcloud Storage 雲端儲存，提供與QNAP NAS高度整合的混合雲備份與檔案分享服務。myQNAPcloud Storage在測試階段廣受好評，滿足個人與企業資料儲存與災難防護的需求，具備高效能與安全可靠的雲端儲存功能，以及資料傳輸零費用的優勢。

myQNAPcloud Storage與QNAP NAS備份解決方案（如Hybrid Backup Sync）無縫整合，為用戶提供混合雲儲存架構，簡化資料備份、同步與檔案共享流程。結合本地NAS的可靠性與雲端儲存的彈性擴展，用戶可享有靈活且具成本效益的資料儲存選擇。myQNAPcloud Storage主要功能與優勢：

16GB免費儲存空間：用戶註冊QNAP帳號，即可免費獲得16GB雲空間，輕鬆啟用。

經濟實惠的訂閱方案：訂閱費用遠低於其他雲端服務，是企業的經濟之選。

零數據傳輸費用：myQNAPcloud Storage不收取數據傳輸的費用，為用戶節省更多成本。

全球13個資料中心：透過全球13個策略性佈局的資料中心，提供無與倫比的資料傳輸效能與速度。

資料不可變性（Immutability）：支援WORM（Write Once Read Many，WORM）與Object Lock技術，確保關鍵資料免受勒索軟體與意外刪改而損失。

輕鬆管理資料：提供版本控制、生命週期設定、存取權限與檔案活動監控等功能，提升資料管理效率。

全面安全保護：透過伺服端加密與個人保存庫，確保資料私密性與免受未授權存取的威脅。

全球存取：用戶可透過多種設備與平台隨時隨地存取資料，亦可使用Qfile Pro行動應用程式存取myQNAPcloud Storage。

威聯通產品經理馮子輝表示，很高興在2025年正式推出myQNAPcloud Storage雲服務，為用戶提供可靠且可擴展的雲端儲存與備份解決方案。這是於創新、提升NAS使用體驗，以及銜接本地與雲端儲存的重要里程碑。