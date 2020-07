以合法掩護非法　WastedLocker勒索軟體深層分析

惡意軟體將執行以下指令,以將其文件屬性從“隱藏”更改為“顯示”,並在執行完成後將其自身刪除。

cmd /c choice /t 10 /d y & attrib -h "C:\Users\[用戶名]\AppData\Roaming\{惡意程式}" & del "C:\Users\[用戶名]\AppData\Roaming\{惡意程式}"

cmd /c choice /t 10 /d y & attrib -h "C:\Windows\SysWOW64\{惡意程式}.exe" & del "C:\Windows\SysWOW64\{惡意程式}.exe"

cmd /c choice /t 10 /d y & attrib -h "C:\Users\[用戶名]\Desktop\{惡意程式}.exe" & del "C:\Users\[用戶名]\Desktop\{惡意程式}.exe"