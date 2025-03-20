TXOne Networks 發布 Stellar 重大更新　簡化 OT 資安

全球虛實整合系統（Cyber-Physical System，CPS）防護領導廠商TXOne Networks（睿控網安）發表Stellar解決方案3.2版，進一步將端點防護功能升級成全方位偵測及回應來保護營運技術（OT）環境。Stellar能讓企業更容易轉換至威脅追蹤及偵測，並克服傳統IT端點偵測及回應（EDR）解決方案容易干擾OT營運與生產力的缺點。專為OT環境量身打造的Stellar，能確保在不犧牲系統穩定性的情況下提供企業有效的防護。

TXOne Networks（睿控網安）執行長劉榮太表示， EDR解決方案經常導致警報疲勞（Alert Fatigue）現象，在OT環境中尤為嚴重，資安團隊在面對這些警報時，往往因缺乏OT機台的情境資訊而疲於奔命。例如，當自動化腳本使用了早已過期的登入憑證時，一般EDR產品很可能會將此類情況標示為異常事件，因此情境感知能力（Situational Awareness）對處理OT資安事件的效率至關重要。最新的Stellar 3.2版產品將提升機台的可視性，使資安團隊能更輕鬆篩選無害的異常狀況，從而提升資安事件調查的準確性以及效率。

情境感應：從單一介面集中檢視裝置的活動，並藉由Stellar的行為分析技術，來評估是否有干擾營運的可能性。

資產基準行為建立更容易：網路行為已整合至Stellar的機器學習當中，能提供完整的資產行為資料，讓資安團隊在調查異常狀況或強制貫徹資安時盡量減少臆測。

衝擊風險快照：全新監控介面可即時掌握可能遭受入侵的資產，並顯示相關活動與事件趨勢，協助評估損害範圍。

Stellar是一套專業化的端點防護解決方案，專為工業控制系統（ICS）與其他OT裝置而設計。它能辨認將近4萬種OT應用程式，並內含TXOne Networks（睿控網安）的「虛實整合系統偵測及回應」（Cyber-Physical System Detection and Response，CPSDR）技術，能同時保護老舊與現代化Windows系統，防範網路攻擊以及未經授權的系統變更。