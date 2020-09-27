VMware 將 Kubernetes 導入 Fusion 12 和 Workstation 16

VMware發佈最新版VMware Fusion和VMware Workstation桌面虛擬化管理解決方案。此次更新透過擴展用於簡化工作流程、以及將虛擬機（VM）功能擴展至Kubernetes編配的容器應用的傳統工具，滿足現代開發人員不斷變化的需求。全新版Fusion還引入新版Fusion Player，提供免費個人授權和付費商業使用授權。

VMware藉由桌面虛擬化管理產品VMware Fusion和Workstation的卓越功能，長期為開發人員、終端使用者以及IT專業人員提供服務。此次更新通過升級VMware的容器引擎CLI—vctl，針對現代化應用開發人員擴展支援，該引擎現已同時在Workstation for Windows上可用。憑藉Fusion或Workstation，開發人員能夠使用一種將容器作為「節點」來運行本地Kubernetes叢集工具「kind」，支持更多的自訂Kubernetes叢集。使用vctl構建的容器可在本地Kubernetes叢集上進行測試，在將其推送至上游Harbor等中央倉庫之前，驗證資料流（pipeline）的工作流程。反之，容器能夠按照服務交付資料流，被部署至更大的VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu生產叢集。

此外，管理員將能夠通過ESXi和vCenter連接VMware vSphere 7，執行遠端虛擬機營運和維護任務。Fusion與Workstation支援最新的物理和虛擬硬體功能，在桌面和資料中心之間提供開箱即用的工作負載移動性或相容性。

為準備下一個macOS 11.0 Big Sur主要版本的推出，VMware充分運用Apple的hypervisor和API，移除對於內核擴展的依賴，並支援macOS 11主機和客機。

VMware Fusion和Workstation新增功能

DirectX 11和OpenGL 4.1：通過Direct3D 11或OpenGL 4.1，為遊戲和應用運行提供支援

Windows 10 Hyper-V模式：VMware Workstation產品支援在啟用Hyper-V的Windows 10 2004版電腦上運行的虛擬機、容器和Kubernetes叢集。

夜間模式：Workstation Pro和Player UI的全新夜間模式功能將與最新版Windows 10無縫對接，包括新發佈的2004版在內。

eGPU相容性：Fusion Player和Pro將支援eGPU設備，説明將佔據大量資源的圖形渲染過程從內部的整合或獨立GPU轉移至功能更為強大的外部GPU。

升級的無障礙功能：無障礙的控制功能符合VPAT Section 508的合規要求，幫助使用者充分發揮虛擬的全部優勢。

VMware雲端平台業務部市場行銷副總裁Lee Caswell表示，開發人員現在可以從Kubernetes應用的測試或開發階段快速過渡至生產階段。透過VMware的免費版Player，構建了一致的持續交付和持續部署（CI/CD）維運模型，是針對所有開發人員可使用。