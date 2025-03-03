Anthropic 混合推理模型在 Amazon Bedrock 可用

AWS宣布，人工智慧（AI）安全與研究公司Anthropic迄今最智慧的模型Claude 3.7 Sonnet現已在Amazon Bedrock上可用。根據Anthropic介紹，這是其首款「混合推理」模型。企業能在標準思考模式與深度思考模式之間自由切換，進而在速度、成本與答案深度之間取得最佳平衡。

Claude 3.7 Sonnet融合了前瞻大型語言模型（LLM）和推理模型的能力。大型語言模型通常用於生成文本和理解語言，而推理模型作為一種特殊的大型語言模型，還能將複雜的問題分解成多個步驟並展示「思維鏈（chain of thought）」，Claude 3.7 Sonnet與其他模型的不同之處在於兼具這兩種能力。使用者可以選擇讓模型正常回答問題，或者在回答前進行更深入的「思考」並展示推理過程，在用於快速回覆的標準思考模式和深度思考模式之間做出選擇。使用者還能控制推理預算，進而為自己的應用程式在速度、效能和成本之間選擇最佳平衡點。

AWS生成式AI副總裁Vasi Philomin表示，初步使用Claude 3.7 Sonnet的用戶回饋，在使用深度思考模式時，該模型在數學、物理、競賽程式設計和深入分析方面表現最為出色。再結合Amazon Bedrock的豐富功能，Claude 3.7 Sonnet將幫助企業建構更強大的生成式AI應用程式。

若將Anthropic的Claude 3.7 Sonnet擬人化，它就像才華橫溢的同事，既能即時回答細緻入微的產業話題，又能花數小時縝密規劃複雜的專案，並在每個步驟中清晰展示思考過程與考量。Anthropic營收主管Kate Jensen表示，Claude 3.7 Sonnet是建構實用型AI道路上的重要里程碑。這是首款兼具快速回應與深度推理能力的混合模型，就像人類一樣。Claude 3.7 Sonnet推動真正使用AI系統與人類合作應對重大挑戰。Claude 3.7 Sonnet為世界帶來更接近真正能與人類攜手解決重大挑戰的AI系統。

Claude 3.7 Sonnet可生成長達128K token的回應，是前代模型的15倍（預設token輸出長度為64K）。token是模型能處理的最小文本資料單位（例如一個詞、詞組或單個字元）。長文本回應特別適合複雜的程式碼生成與內容創作。

企業可控制「思考預算」，即設定Claude的思考不超過N個token（N最高可達128K）。這使企業能根據生成品質需求，靈活調整速度與成本。

Claude 3.7 Sonnet在Amazon Bedrock上可用，進一步體現AWS致力於為企業提供來自領先AI公司的眾多AI模型，以最便捷的方式建構與擴展生成式AI應用程式。透過提供一款既可快速回應（同時具備速度和準確性）、又能處理複雜推理任務的模型，Anthropic讓各種規模的企業都能更方便地使用先進的AI功能，並更具實用性。Claude 3.7 Sonnet具有領先的程式碼能力，並在電腦應用、智慧代理能力、複雜推理與內容生成方面取得突破。

企業可透過Amazon Bedrock使用Claude 3.7 Sonnet建構與部署生成式AI應用程式。對金融服務業、資料分析及研發等領域的團隊而言，Claude現在能在幾分鐘內解決人工需要花費數天才能完成的難題。