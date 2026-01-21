洛克威爾自動化發布 2025 永續報告書

在全球製造業加速邁向數位化與永續轉型之際，企業不僅面臨生產效率與成本壓力，也需同步回應能源管理、資安風險與安全治理等多重挑戰。全球工業自動化與數位轉型領導品牌洛克威爾自動化近期發布《2025年永續報告書》，針對永續管理提出關鍵洞察，展現如何透過前瞻技術與創新思維，協助製造商於追求生產力的同時發展長遠競爭力。

洛克威爾自動化董事長暨首席執行官 Blake Moret 表示，洛克威爾自動化兼具製造商與全球工業信任夥伴的雙重角色，憑藉獨特產業優勢，以創新與永續策略引領營運轉型。我們透過前瞻技術協助製造商降低能耗、減少廢棄物與碳排放，並提升生產力與品質，從智慧機械、數位分身到先進運動控制與資安防禦，皆賦能製造商在確保效能表現的前提下實現永續發展目標。

洛克威爾自動化持續基於3A（Assess–Advance–Accelerate）框架推動永續發展：

評估（Assess）：洛克威爾自動化重視將數據轉化為可執行的洞察，作為建構永續轉型藍圖的關鍵基礎。透過整合多方數據與前瞻技術，製造商得以將碳排放、廢棄物等納入工業資產的生命週期管理，推動永續指標的量化評估與追蹤，進而預視潛在成本與對營運的影響。

進程（Advance）：結合分散式控制系統、模型預測控制技術與能源管理系統等解決方案，將洞察進一步導入營運層級，驅動流程優化，拉近能源監控與管理間的落差，並藉情境化能源數據監控，結合AI進行即時與跨廠區優化，有效降低工廠能耗。

加速（Accelerate）：透過持續優化及整合AI、數據與創新系統，加速營運永續轉型，例如：藉變頻器簡化製程與電氣系統，以優化電力使用，使能源消耗降低高達80%；此外，藉數位分身技術將2D設計升級至3D模擬，加速從設計到組裝的完整流程外，同時降低相關成本與資源，滿足現今市場對高度量產客製化系統的需求。

除環境永續外，洛克威爾自動化亦強調，建立具韌性的工業環境需要積極透過OT生命週期策略汰換過舊的系統以降低風險，而第十版《智慧製造現狀報告》指出，製造業是勒索軟體攻擊的首要目標之一，網路資安被列為企業第二大外部障礙。對此，洛克威爾自動化致力於提升製造商資安韌性與合規標準，透過結合OT原生的軟體平台賦予漏洞識別、可擴充的防禦措施以及快速偵測、回應與復原的能力，有效限制資料外洩的影響；此外，洛克威爾自動化亦專注網路成熟度發展，強化內部安全基礎設施與先進資安工具能力，實踐以人為中心的安全文化。

於安全治理層面，洛克威爾自動化專注於人機協作安全。以台灣輪胎成型機設計及製造品牌三貿機械為例，首先透過OEM產業顧問服務，協助廠區評估並配置精準安全防護措施，並結合數位技術及雙核心控制系統，能即時識別異常並自動停機，同時減少20%非預期停機時間，打造兼具安全性與高效率的產線環境，展現工安與數位轉型並行下，賦能企業於轉型浪潮中持續成長。