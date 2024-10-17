英特爾攜手 AMD 加速開發人員和企業的創新

英特爾和AMD宣布成立x86生態系諮詢小組，匯集科技界領袖共同為全球最受廣泛使用的運算架構形塑未來。x86架構獨具優勢，能夠滿足企業的新興需求，提供卓越的效能和橫跨硬體、軟體平台的無縫互通性。諮詢小組將致力於探索新方法以擴大x86生態系，包括實現跨平台相容性、簡化軟體開發，以及為開發人員提供一個可識別架構需求和功能的平台，以創建創新且可擴充的未來解決方案。

四十多年來，x86架構一直是現代運算的基石，成為全球資料中心和個人電腦的首選架構。在當今不斷演進的環境中，隨著動態AI工作負載、客製化小晶片以及3D封裝和系統架構的進步，建立一個強大且持續擴展的x86生態系具有前所未見的重要性。

諮詢小組成立目的在於團結業界領導者，共同形塑x86的未來，並透過更統一的指令集和架構介面，促進開發者的創新。此舉將提升x86產品的相容性、可預測性和一致性。為實現此目標，諮詢小組將徵求x86硬體與軟體社群對關鍵功能和特性的技術意見。這項合作將有助於實現關鍵x86架構功能與可程式化模型的一致性和相容性，涵蓋資料中心、雲端、客戶端、邊緣和嵌入式裝置等領域，為客戶創造最終利益。預期效益包括：

提升企業在軟硬體之間的選擇和相容性，同時協助客戶加速從全新先進功能獲益。

簡化架構指南，以增強英特爾和AMD在x86產品系列之間的軟體一致性和操作介面。

使全新功能可以更有效地整合至作業系統、框架和應用程式中。

作為強勁的對手，英特爾和AMD同時共享著業界合作的歷史，聚焦於平台層級的進展、業界標準的導入，以及x86生態系中的安全性漏洞修復。透過雙方的努力，一同塑造了諸多關鍵技術，包括PCI、PCIe和ACPI。兩家公司也在發展USB方面扮演了關鍵角色，在任何處理器中，USB皆是電腦不可或缺的連接標準。x86生態系諮詢小組將這項業界合作提升至全新層次，以利於整體運算生態系發展，並作為產品創新的催化劑。