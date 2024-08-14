Netron 推出企業AI知識管理系統 NAVI

Netron（網創資訊）推出NAVI企業AI知識管理系統，主打開放式串接、企業級資安與低導入門檻三大核心特色，此產品不僅能一鍵切換多種大語言模型（LLM）與生成模式，擁有獨家影片深度分析功能，同時透過Open API讓企業可自由調用API並將其串接到自身系統，與第三方軟體整合，除此之外，NAVI企業AI知識管理系統後台內建分層權限管理機制，幫助IT與數據單位依照不同部門、職級員工，在經過身分驗證後制定獨立生成路徑，確保企業推動生成式AI創新進程中，降低商業機密外洩的資安風險，並在搜尋企業文件時提升準確性與速度。

Netron是台灣目前少數取得AWS Generative AI Competency（生成式AI能力認證）資格，晉升為具備此能力認證的AWS合作夥伴，結合另一項針對資安託管服務的AWS MSSP（Managed Security Service Provider）能力認證，幫助企業導入AI解決方案時，也能同時兼顧場景落地與資訊安全兩大痛點。

NAVI企業AI知識管理系統主張簡易直覺的使用介面，支援一鍵切換多種大語言模型與生成模式，包括文生文、文生圖、圖生文，及獨家「影生文」功能，透過逐格切片技術，讓影片畫面也成為一種提示詞來源，當企業端上傳內部培訓或線上會議錄影後，NAVI企業AI知識管理系統能自動辨識畫面元素並生成為知識庫的數據源之一，就連影片中的簡報內容也能一併分析，解決過往影像保存上，「圖文不符」帶來的人工驗證成本，全面整合多元形式的知識資產，不僅如此，各項語言模型及功能將持續進行迭代擴充，確保其適用性能不斷滿足企業AI生成需求。

根據Forrester顧問公司調查指出，北美220名人工智慧領域的決策者面對生成式AI實務挑戰中，有31%領導者擔心資安風險，另有31%對治理機制及員工是否能熟練運用複雜AI表示疑慮，因此Netron設計NAVI企業AI知識管理系統這項產品時，特別納入分層權限管理功能，根據不同員工的AI生成需求，建立獨立知識庫與數據源，並根據階層開放相應權限，由中央單位進行統一認證、授權與稽核，從而保障商業機密隱私問題。

Netron網創資訊執行長李尚修表示，過去幾年間，網創資訊以快速應變的服務特色逐漸嶄露頭角，在生成式AI技術問世後，也立刻著手投入技術人力資源研發，並通過嚴格的技術審核並取得AWS生成式AI能力認證，進一步打造出NAVI這個開放、安全又好上手的AI知識管理系統，滿足企業對於商業生成式AI解決方案與應用的導入需求。

NAVI企業AI知識管理系統提供AWS Cloud Development Kit（CDK）快速安裝方式，幫助企業在最短2小時內完成NAVI產品導入與部署，其標準化流程設計不僅大幅降低系統串接成本，更讓企業內部主導生成式AI的團隊擁有自主設定權，從而能夠靈活調整系統以滿足特定需求，確保完整銜接既有營運流程。

面對生成式AI即將帶來的典範轉移，Netron將藉由兼顧資安、雲端基礎建設與低進入門檻的NAVI企業AI知識管理系統，使有意透過生成式AI創造變革管理的企業能以實惠價格，迅速佔據Gen AI世代的競爭優勢。