Evren 新功能上線　便利性、安全性全面升級

Evren推出一系列新功能，為企業在雲應用軟體、AI大數據資料安全及資料中心維修等方面提供革命性的提升。這些新功能包括雲應用專用機、AI資料安全存取閘道器以及一次性安全作業系統，特別為程式系統外包和資料中心維修量身打造，讓你的業務運行更加高效、安全。

Evren全新的專屬機功能，為雲應用軟體設計了一個超高效能和高度安全的運行環境。擁有USB鎖定、URL過濾、專屬APP商店等強大功能，雲應用軟體供應商可以輕鬆管理和維護雲端應用，確保業務持續運行不間斷。

在現代企業中，AI和大數據應用日益普及，數據安全的重要性無可忽視。Evren的AI資料安全存取閘道器提供了一個超高安全性的數據存取點，能夠指定資料上傳、下載位置，保護敏感數據免受未經授權的存取和洩露。還具備螢幕照相、Log紀錄等功能，有效控制和監控數據的存取和使用情況，確保數據安全滴水不漏。

面對資料中心維修過程中的安全挑戰，Evren推出了一次性安全作業系統，提供臨時且安全的操作環境。維修過程中，確保不會對資料中心的核心系統造成任何風險。功能包括USB鎖定、螢幕照相、Log紀錄等，確保所有操作均可追溯並防止未經授權的操作，維修完成後確認無誤即可移除系統，安全性無與倫比。

這些新功能是專為程式系統外包和資料中心維修設計，提供全面的安全防護措施，確保外包服務在高效運行的同時，數據和系統的安全不受威脅。Evren致力於為企業提供最安全和最可靠的解決方案，讓用戶專注於核心業務，無需擔心安全問題。