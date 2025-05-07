Synology 全新 DiskStation 為高效且可靠的資料管理需求而設計

Synology群暉科技推出三款全新DiskStation系列產品：DS925+、DS1525+以及DS1825+，專為企業與專業使用者設計，滿足現代化資料管理對高效能、擴充性與可靠性的多元需求。

這三款機型提供強大的資料儲存和協作服務。Synology產品經理廖晉尉表示，隨著資料管理需求不斷提升且變化，它們得以提供企業級效能、擴充性和可靠性。

DS925+、DS1525+和DS1825+皆配備雙2.5GbE埠，其中DS1525+可透過E10G22-T1-Mini模組升級至10GbE，而DS1825+則具備PCIe 3.0插槽，支援10GBASE-T或10/25GbE SFP+/SFP28網路卡。

三款機型亦配備兩個M.2插槽，可建立全快閃儲存集區或快取，靈活應對高效能工作負載。在預設配置下，效能相較前代機型有著顯著提升。以DS925+為例，SMB下載速度提升149%、上傳速度提升150%、讀寫速度亦分別提升131%和150%；DS1525+提供高達1,181 MB/s的讀取與1,180 MB/s的寫入效能；而DS1825+使用SSD時，SMB連續讀取與寫入速度分別高達2,239 MB/s與1,573 MB/s。

另外，DS925+、DS1525+和DS1825+都能搭配全新DX525擴充裝置，分別支援最多9顆、15顆與18顆硬碟，並提供高達180 TB、300 TB與360 TB的原始容量，滿足未來長期儲存需求。

為了確保系統穩定性以及長期可靠性，三款機型搭載嚴謹的硬碟相容性框架，需使用列於官方相容性清單中的硬碟，才能安裝DiskStation Manager（DSM）作業系統，建議可選用超過7,000小時嚴格測試的Synology硬碟。

不只是效能升級，三款機型提供了多樣化的功能，符合各面向的企業資料管理需求：