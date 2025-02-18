政府共同供應契約首次納入紅隊演練服務　資安防護再升級

DEVCORE 戴夫寇爾宣佈，紅隊演練服務於2024年底納入公部門共同供應契約資安服務項目，DEVCORE亦為共契紅隊演練服務供應商之一，顯示政府部門期望透過紅隊演練提升資安防禦成效。DEVCORE亦指出，2024年紅隊演練成案金額較前年成長11%，並預估2025年紅隊演練服務營收成長可望逾20%。

為全面提升政府機關資安防護能力，數位發展部數位產業署於「113年第五次電腦軟體共同供應契約採購－資通安全服務暨資訊服務」中，將「紅隊演練服務」納入共同供應契約採購範圍，這除了是十年來再次新增的資安服務項目，更是政府對資安防護的高度重視與進一步強化之里程碑。DEVCORE作為台灣首間紅隊演練服務專門業者，同時也為該服務指標性廠商，協助政府機關在未來得以透過共同供應契約採購所需資安服務。政府大幅提升採購效率的同時，亦能依機關預算及需求，選擇具備相當品質及一定水準要求的資安服務，進行更精準的資安演練與防護強化。

DEVCORE 執行長暨共同創辦人翁浩正表示，DEVCORE樂見紅隊演練服務納入公部門共同供應契約，這不僅象徵著政府對資安防護的投入提升，且演練服務價值受到如此肯定，也可望起示範作用，影響產業採用進階的演練服務。也期望透過在紅隊演練的技術專業與長年實戰經驗，協助企業將紅隊演練的執行成果應用到策略面及整體回應機制，由架構及流程層面，打造更安全、更具前瞻性的數位環境，全面深化資安韌性。

根據DEVCORE內部觀察統計，紅隊演練服務受更多產業採用，且市場需求持續穩健成長。從2021年至2024年，DEVCORE收到的紅隊演練洽詢及預約需求量增長達2.6倍，而2025年1月的單月洽詢與預約場次數已突破去年同期的六成。其中，對紅隊演練需求最強勁的產業屬金融業，半導體產業的詢問量則是自2022年起穩定成長。而由實際採購數據來看，金融業仍為最積極導入紅隊演練的產業，佔比達29%，半導體產業與政府機關則分別佔28%和14%，此三大產業對應DEVCORE 2024全年紅隊營收佔比已超過70%。

同時，DEVCORE也觀察到，2024年紅隊演練成案金額較前年成長11%，且該年的新客戶佔比超過五成。其中，有別於過往，亦開始收到來自伺服器代工大廠的洽詢，顯見紅隊演練服務的效益受更多企業及不同產業關注，企業更加正視並積極投資資安防護，以應對日益嚴峻的網路威脅。

因應政府及業界的資安防護能量持續提升、資安防護態勢動態發展，DEVCORE亦將根據不同的資安體質及演練期望，提供不同型態的演練模式，從過往專注挖掘漏洞並最大化其成效，拓展為更真實的模擬攻擊情境，以紅藍協調模式，驗證企業面對真實攻擊的反應速度、能量及資安事件應處流程，從過往著重技術層面的修補，擴展至資安策略、管理層面的全面提升。此外，供應鏈安全議題近年來為企業最棘手的資安問題之一，DEVCORE亦將推出客製化的主動式產品安全研究服務，由屢獲國際獎項的資安研究團隊領軍，協助企業驗證軟體、硬體、韌體等各類產品的安全性，確保符合高標準資安要求，保障產品使用者的安全，更協助企業藉安全產品提升品牌形象及信任度。

除了以紅隊演練服務強化台灣機關防護能量外，DEVCORE長期致力於傳遞駭客思維，持續舉辦專注於攻擊導向的技術研討會DEVCORE CONFERENCE，與產、官、學各界共同聚焦攻擊技術與手法本質，協助業界從攻擊方角度思考防禦策略，以更有效方式檢視自身資安防護配置，共同應對不斷變化的網路攻擊威脅。