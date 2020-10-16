洛克威爾自動化協助解讀數據分析　加速自主延伸運用

洛克威爾自動化（Rockwell Automation）提出全新Rockii（Rockwell Information Intelligence），既是一種概念也是一套方法，透過AI學習，在產線問題發生之前就提早一步找出應對解決方式，快速解決企業生產及營運的痛點。使客戶活用手中的資訊並迅速建立模式，從每一次的問題中快速自我修正，將數位轉型落實到工廠，使生產流程、效能與人員管理獲得改善，將數據化為洞見，並以行動實際解決現有問題。

在過去，多數企業的數位轉型、智慧製造僅止於製造業IT化，透過ERP、MES系統及垂直整合設備、機台資訊，讓資料收集得更完整。但企業在投入大量資源後，收集到的資料對於實際應用、如何解決問題，或落實至製程改善仍有很大落差。

台灣製造業自動化程度高，普遍以機聯網收集數據，再以可視化方式呈現。洛克威爾自動化智慧製造應用發展資深顧問何輔仁指出，製造業雖了解數位轉型的迫切性，但是對於投入大筆資源後可以為企業帶來哪些實質幫助仍有很大存疑導致無法落實。洛克威爾自動化協助客戶導入Rockii概念，找出解決問題的方法並執行，即便日後遇到新的問題，企業仍可自主應用找出答案。洛克威爾自動化的數位轉型解決方案先協助客戶解決本地端問題，一旦日後有雲端需求再進行無痛轉移，使企業快速接軌雲端，突破不知如何破解數位轉型的關卡。

洛克威爾自動化以概念驗證POC的方式協助企業落實Rockii。具體來說，POC可以透過機器學習，從設備連網、資料收集、資料清洗、模型建立到預測診斷，幫助客戶掌握精準數據，並建立未來營運管理模式，透過AR（擴增實境）靈活多樣的佈署方式，滿足企業數位化、智慧化、遠端化的營運需求。

當生產設備發生故障，以往需要專業人員進入現場以瞭解問題。洛克威爾自動化以AR技術連結資料庫，管理者不須打開製造設備即可透過平板或穿戴裝置，遠端即時瞭解設備資訊或SOP、維修紀錄等文件。在完成故障分析後直接透過AR維修，線上指導人員排除狀況，不但快速解除停機狀況，對於原本分散在各地的自動化與人員教育訓練等，也可藉由AR系統集中於統一平台進行全面性管理，節省人員訓練費用與時間，並提高人員利用率。

在設備營運管理方面，除了原有的定期維護保養外，Rockii將過往機台問題結合統計與機械學習分析，主動找出機台設備問題發生模式，彈性調整排程提升維護效率，從預防保養進而建立預知保養系統（predictive maintenance）；對於製程設備運作中系統性紀錄計算生產效能，縱橫向整合資訊，即時提出報表追究原因，提高整體設備效率（Overall Equipment Effectiveness），協助企業從不同層面改善製造成效。近年綠色製造成為新興趨勢，除了有助於設備節能外，透過有效的資訊收集管理，更可藉由Rockii改善油電氣水耗電能源運作管理作業流程。

在智慧製造改善過程中，資訊系統統整一直是令企業頭痛的一環，無論是從IT端整合廠房資訊，或是將工廠設備數據傳送至IT資料庫，都會遇到原生系統相容性問題造成資料無法解讀，甚至必需重新建置。Rockii Data Hub統整資訊，並直接在現有系統結合設備資料，梳理資料來源、建立邏輯成為IT與OT資訊樞紐，令企業將生產製造流程進行更有效的管理，並省去重新系統建置的時間與費用。

Rockii最大的優勢即是將需要人為分析的專業知識模組化，成為可套用於任一產業的工具，企業在參照POC流程後即可根據其需求，藉由PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式地規劃、執行、查核與行動後加以分析運用，自主掌握並解讀內部資料，大幅節省時間效能，並更靈活地調整生產營運流程。