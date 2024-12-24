Zyxel 推迷你網路交換器　專為小型企業打造

兆勤科技（Zyxel Networks）推出全新改版的GS-100系列5埠與8埠非管理型GbE迷你交換器。此系列專為小型辦公室與SOHO族設計，具備操作簡便與無縫連接等優點，並以小巧設計滿足空間及預算有限的需求。

GS-100系列非管理型交換器操作簡單，用戶無需額外設定即可連接各種設備。全新兩款型號提供穩定強勁的Gigabit高速連接，有5埠和8埠隨插即用選項，可輕鬆連接IP電話、網路儲存設備（NAS）、路由器、電腦及遊戲主機等設備。

每款型號皆配備前置埠與LED指示燈，讓用戶輕鬆檢查各埠狀態並監控設備。針對高頻寬需求的設備，GS-100系列內建QoS技術，自動為最重要的應用程式保留頻寬，確保VoIP和視訊會議等應用穩定流暢。

僅8至12公分寬的輕巧設計，比大多數智慧型手機還小，這款迷你交換器能輕鬆放置於擁擠的桌面上而不占空間。無風扇設計帶來零噪音，為追求安靜、無干擾工作環境的SOHO用戶提供理想解決方案。

全新GS-100系列採用金屬外殼，提升耐用性，不僅有效防止損壞，相較於塑膠材質外殼，更能在廣泛的溫度範圍內穩定運行。該系列支援節能乙太網路（EEE）標準，能在網路流量較低時自動降低能耗，特別適合注重節能的用戶需求。

與前一代產品相比，新的設計不僅減輕了產品重量，還將碳排放量降低50.89%。包裝體積也較前代縮小26.95%，使運輸效率大幅提升，每棧板可容納多達50%單位。

兆勤科技網路事業總處資深協理林永毅表示，如今小型企業用戶需要高效、經濟且可靠的網路解決方案，透過GS-100系列，能提供不僅效能卓越，同時符合用戶美觀與環保理念的理想解決方案。