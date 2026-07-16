亞利安科技資安解方 助企業應對量子威脅

隨著 AI 及量子運算技術快速發展，現行廣泛使用的加密機制正面臨被破解風險，企業資料安全進入關鍵轉型期。專家指出，後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）已成為全球資安新焦點，企業若未及早規劃，未來恐面臨資料外洩、法規不符及營運中斷等風險。

亞利安科技資安技術支援部協理王添龍表示，依據市場分析指出，量子電腦成熟後，現有RSA、ECC等傳統公鑰加密演算法可能失去防護能力，使金融交易、政府通訊、雲端資料及關鍵基礎設施首當其衝。尤其駭客可能先竊取加密資料，待量子技術成熟後再進行破解，形成「先竊取後解密」的新型態威脅。

面對新局勢，各國政府與國際標準組織已積極推動PQC標準化，美國國家標準暨技術研究院（NIST）也陸續公布新世代演算法，帶動全球產業展開加密升級。專家建議，企業應儘速盤點現有系統中的加密資產，包括憑證、金鑰管理、VPN、電子郵件及雲端應用，掌握潛在風險熱點。

王添龍協理並表示，實務上，資安業者亞利安科技建議企業可從三大方向著手。首先，建立完整的加密資產盤點機制，了解哪些系統仍使用傳統加密演算法；其次，導入具備加密敏捷性（Crypto Agility）的架構，確保未來可快速替換演算法；最後，應優先針對金融、醫療、政府與研發等高敏感資料進行PQC防護驗證，降低長期資料外洩風險。

後量子密碼遷移不只是技術更新，更是企業數位韌性的重要布局。越早啟動盤點與規劃，就越能降低轉換成本與營運衝擊，在量子時代來臨前搶先建立安全競爭力。

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