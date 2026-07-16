Progress Software 為「全球最小 AI 超級電腦」提供企業級管理能力

Progress Software AI驅動數位體驗與基礎架構軟體架構可信賴的廠商，宣布旗下Progress Chef平台正式支援NVIDIA DGX Spark，提供企業級生命週期管理與組態管理功能，協助IT團隊能夠安全地大規模部署、監控及管理這款桌上型AI超級電腦。

NVIDIA日前也於官方開發者部落格中，介紹Progress Chef在實現協助DGX Spark企業級管理方面所扮演的重要角色。

Progress Software基礎架構管理事業群執行副總裁暨總經理Sundar Subramanian表示，DGX Spark正將強大的AI運算能力從資料中心延伸至企業內部開發人員的桌面。隨著這類新型基礎架構擴大部署，企業必須確保每一套系統都維持安全、符合法規要求，並持續符合既定的組態標準。Progress Chef提供所需的自動化與治理能力，讓企業能在快速創新的同時，維持完善的營運控管。

NVIDIA DGX Spark在精巧的桌上型系統中提供petaflop等級的AI運算效能，結合NVIDIA先進硬體與NVIDIA AI軟體平台，讓開發人員能夠在本機建置、微調及執行AI模型，將AI超級運算能力直接帶到桌面。隨著DGX Spark部署至企業辦公室、研究機構、邊緣環境及受監管的場域，企業也必須依照其他關鍵基礎架構的嚴格標準，來管理這些系統。NVIDIA已將Progress Chef列為支援DGX Spark部署的企業管理合作夥。

Progress Chef協助IT與平台工程團隊將DGX Spark納入既有基礎架構維運流程，並自動化各項生命週期管理作業，包括：

一致性的組態管理：建立並持續維持核准的系統組態設定。

全機群可視性：即時掌握系統健康狀態、軟體資產清單及組態狀態。

受控維護管理：依照不同部署批次（Cohort）分階段執行更新與維運作業。

持續合規管理：偵測組態漂移（Configuration Drift），並驗證是否符合資安政策。

治理式自動化：落實角色權限控管（RBAC）、核准機制及完整稽核紀錄，確保自動化作業受到妥善管理。

事件回應：自動執行診斷作業，並蒐集分散式系統的調查證據。

生命週期管理：從部署、維運到汰除，建立一致且標準化的管理流程。

NVIDIA DGX Spark Enterprise Manageability提供涵蓋採購、部署、監控、維護、事件回應及設備汰除等完整營運管理架構。其採用無代理程式（Agentless）的SSH執行機制，並以標準化JSON格式輸出資訊，可輕鬆整合至企業既有的協調管理（Orchestration）、監控、CMDB（組態管理資料庫）及資安工作流程。

Progress Chef則進一步強化此架構，透過持續組態一致性（Continuous Convergence）及治理式協調管理（Governed Orchestration），協助企業管理整個DGX Spark機群。企業可依需求將系統分群管理，以分階段方式推動變更、持續偵測組態漂移並驗證變更結果，同時保留開發人員進行實驗與創新的彈性。

此次支援NVIDIA DGX Spark，也進一步擴展Progress在新興AI基礎架構領域的管理能力，展現Progress的整體策略，協助企業在資料、數位體驗及底層基礎架構等各個層面，以安全且負責任的方式開發、部署與管理AI應用。