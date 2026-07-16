IBM 與 Red Hat 拓展 Lightwell 方案　建構可信任基礎架構

IBM 與Red Hat近日宣布正式推出商業版Lightwell，透過Lightwell Network與Lightwell Clearinghouse Premier兩款產品，提供大規模的自動化漏洞修補服務。企業能透過已全面推出的Lightwell Network取得啟動目錄，其涵蓋超過6,500個經修補、具數位簽章且通過認證的應用層相依性（application-layer dependencies）元件，涵蓋Java與Python等主要生態系。Lightwell Clearinghouse Premier目前處於有限可用性階段，作為企業可信任的中介平台，提供安全修補程式禁令（secured patch embargoes）與垂直產業威脅協調服務。

本次發布奠基於IBM與Red Hat於2026年5月宣布投入50億美元深耕開源安全性的承諾，並由全球超過2萬名工程師提供技術支援，負責監督、持續擴展Lightwell由AI驅動的先進修補功能。Lightwell的推出，將建立在數十年信任基礎上的模式擴展至更大規模；在此模式下，Red Hat已保護數千家客戶的關鍵系統，累積數百萬次的核心產品下載、無數的程式修補、錯誤修復與社群貢獻，這也反映出與眾多金融服務頂尖企業的設計夥伴之間的快速進展與積極合作。上述企業視Lightwell為解決此產業問題的關鍵，並肯定Red Hat與IBM具備提供企業所需的開源工程專業知識與規模的獨特優勢。現在，Lightwell將此經驗證的企業級防護延伸至企業的開源軟體產品組合中。

為了提供可信任基礎架構，Lightwell運用生成式AI驅動的修補引擎（目前已上線且大規模運作中）所具備的高傳輸量能力。此AI驅動的先進自動化管道結合頂尖開源AI模型以及人類工程專業知識，用以識別、驗證並修補現代軟體架構深處關鍵相依性中的漏洞。

Lightwell藉由保護企業在生產環境中執行的特定軟體套件，消除快速創新與企業合規性之間的阻礙，同時為未來的應用程式建立穩定的平台。為打破相依性修補的僵局，Lightwell利用自動化技術將關鍵修復直接向後移植（backport）至特定的長期生產軟體版本，協助解決耗時的回歸測試（regression testing）與破壞性變更（breaking changes），這兩種阻礙經常癱瘓團隊，使其被迫採用上游大型升級版本。在AI驅動的修補引擎支援下，Red Hat與IBM預期Lightwell的修補套件目錄將從數千個迅速擴展至數百萬個。

Red Hat與IBM透過兩款產品提供以下功能：

Lightwell Network：現已全面推出，可立即存取活躍且持續增加的函式庫，涵蓋最新到既有版本的函式庫及高價值的修補內容。會員將持續獲得具數位簽章的二進位檔案、原始碼以及全面的合規性工件，包括完整的軟體物料清單（SBOM），並直接導入現有流程同時避免產生程式碼飄移（code drift）。

Lightwell Clearinghouse Premier：目前處於有限可用性的商業導入階段，作為可信中介平台，此層級旨在提供深入的產業合作、進階的垂直產業威脅協調與安全修補程式禁令。參與企業可在保密期間內提交漏洞並請求特定版本的修復。目前平台初期發布僅限於金融服務業，Red Hat與IBM計畫將Lightwell Clearinghouse Premier擴展至政府、醫療保健與電信等其他關鍵基礎架構垂直領域。為在特定領域運作中繼站網路，需要高度專業的法律、地理與揭露框架以符合條件，因此商業導入資格目前仍僅限於符合條件的參與企業。

Lightwell遵循Red Hat經驗證的「上游優先（upstream-always）」運作模式，積極將安全性修復提交回原始開源社群以供審查與採納。該模式確保商業保護與社群生態健康能持續相輔相成，在有效防止專案走向碎片化的同時，亦能免除生產環境遭受零日攻擊（zero days）的風險。