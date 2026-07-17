Sophos：79% 勒索軟體攻擊源自遭竊的身分

Sophos發布第七屆年度《勒索軟體現況》報告。這份不偏向任何特定廠商的調查涵蓋17個國家的IT與資安主管，探討勒索軟體對企業造成的影響，以及各組織防範此類威脅的準備程度。今年的報告顯示，身分識別（Identity）已成為勒索軟體攻擊最主要的初始存取途徑，近五分之四（79%）的勒索軟體攻擊皆始於遭竊的身分。

身分識別攻擊在勒索軟體事件中的占比持續攀升，顯示攻擊者的手法已出現明顯轉變，愈來愈多攻擊者將身分識別視為部署勒索軟體的關鍵手段。此外，漏洞利用四年來首次不再是勒索軟體攻擊最常見的根本原因，取而代之的是惡意電子郵件（26%）與網路釣魚攻擊（24%），成為最主要的攻擊起點。

儘管如此，漏洞利用仍是攻擊者極具價值的目標。報告指出，透過防火牆漏洞利用發起的攻擊中，有59%的勒索贖金要求高達100萬美元以上；相較之下，在所有勒索軟體攻擊中，要求贖金達100萬美元以上的比例為48%。

Sophos資訊安全長Ross McKerchar表示，隨著我們看到勒索軟體犯罪集團開始嘗試運用AI，這項技術有可能大幅提升他們竊取高價值資產、挾持資料，以及大規模發動攻擊的能力，超越過去的攻擊規模。這樣的攻擊速度意味著企業必須全天候持續監控攻擊者最常利用的入侵管道，而我們的資料顯示，目前最主要的入侵途徑就是遭竊或遭入侵的合法帳號。然而，隨著開放權重（Open-weight）AI模型持續進步，攻擊者將更容易發掘並利用軟體漏洞。防禦方已無法單靠修補漏洞來跟上進化的威脅，因此降低對外暴露面並維持強大的端點防護能力，已成為不可或缺的防禦措施。

報告同時發現，在遭受勒索軟體攻擊的組織中，有56%的資料遭到加密，逆轉了過去兩年持續下降的趨勢。報告其他重點發現包括：

67%的勒索軟體受害者指出，勒索攻擊也是其最嚴重的身分攻擊事件，顯示身分遭入侵已成為勒索軟體攻擊的主要入侵途徑。

56%的勒索軟體攻擊成功加密受害組織資料，其中16%的事件同時發生資料遭加密與外洩。相較於2025年的50%有所上升，但仍低於2023年75%的高峰。

一旦資料遭加密，攻擊者約有50%的機率收到贖金。遭資料加密的組織中，有48%選擇支付贖金，使過去四年的平均支付率維持在50%。

僅有34%的小型企業（100至250名員工）能在資料遭加密或遭勒索前成功阻止攻擊；相較之下，員工數介於3,001至5,000人的企業有46%能在攻擊造成損害前成功攔截。

在以遭竊帳號憑證作為勒索軟體攻擊根本原因的事件中，有97%的組織已部署某種形式的多因素驗證（MFA）。這顯示MFA本身並不足以阻止勒索軟體攻擊，任何部署涵蓋範圍的缺口都可能成為攻擊破口。

英國創下所有受調查國家中最高的勒索贖金中位數，達250萬美元。

儘管攻擊者持續演進手法，讓企業在預防攻擊方面面臨更多挑戰，但企業在事件復原能力方面已取得顯著進展。隨著備份基礎架構持續投入，企業在遭受勒索軟體攻擊後的復原速度已有明顯改善；超過一半（55%）的組織可於一週內完成復原，其中16%更可在一天內恢復正常營運。