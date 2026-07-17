安提國際擴展 NVIDIA Jetson Thor 動能　布局全新邊緣運算模組

安提國際（Aetina）宣布，將全力支援NVIDIA全新發表的 NVIDIA Jetson T3000與T2000模組，此兩款模組為NVIDIA Jetson Thor系列的最新成員。安提國際延續其以NVIDIA Jetson Thor為核心的機器人運算系統既有佈局，同步擴展旗下DeviceEdge AIE-KT風扇散熱邊緣運算系統，並推出全新AIE-PT系列無風扇系統設計，旨在為次世代機器人與智慧工業應用，打造體積緊湊、具備高成本效益且記憶體最佳化的「物理AI（Physical AI）」高效邊緣運算平台。

身為NVIDIA Elite菁英級合作夥伴，安提國際已在NVIDIA Jetson AGX Thor系列模組上累積了深厚的技術實績與市場實踐，先前展示的高效能機器人運算系統，能在僅130W的高效功耗表現下，驅動高達2070 FP4 TFLOPS的強大AI運算效能。該平台可流暢執行包含NVIDIA Isaac GR00T在內的先進生成式AI模型，並具備超低延遲特性，為人形機器人與生成式物理AI應用開啟全新篇章。而全新NVIDIA Jetson T3000與T2000模組的加入，將進一步延伸此一研發動能，使安提國際的Thor系列產品線能完美涵蓋「極致效能」至「主流部署」等更廣泛的垂直應用層級。

全新NVIDIA Jetson T3000搭載NVIDIA Blackwell架構GPU、1,536個CUDA核心、8核心Arm Neoverse CPU，以及頻寬高達273 GB/s的32GB LPDDR5X記憶體，在僅70W的低功耗限制下，即可提供高達865 FP4 TFLOPS的AI運算潛能。其推論效能近乎達到旗艦級T5000的表現，體積與功耗卻大幅精簡近一半，是企業擴大機器人部署規模的理想首選。而NVIDIA Jetson T2000則搭載NVIDIA Blackwell GPU、1,024個CUDA核心，以及頻寬達137 GB/s的16GB LPDDR5X記憶體，帶來高達400 FP4 TFLOPS的AI運算實力，全力支援視覺AI代理（Visual AI Agents）、自主移動機器人（AMR）與各類智慧機械手臂應用。

為了將這兩款尖端模組快速導入市場，安提國際精心規劃並擴展兩大專屬產品線：

DeviceEdge AIE-KT 系列：採風扇散熱平台設計，專為需要額外散熱裕度與持續維持巔峰效能的嚴苛部署環境而生。

DeviceEdge AIE-PT 系列：採全新無風扇架構設計，專為需要極致靜音、免維護運作的密閉、耐候與空間受限現場量身打造。

AIE-KT與AIE-PT兩大系列相輔相成，為全球客戶提供一條兼具彈性與韌性的升級路徑，協助主流機器人部署從原型開發（Prototype）順利邁向大規模量產（Mass Production）。

人形機器人已躍升為全球預估市值達數兆美元的戰略產業，市場對於兼具高效能、輕巧體積、高能源效率且兼顧成本效益的AI邊緣運算需求正面臨爆發式成長。安提國際以NVIDIA Jetson Thor系列模組為核心所持續擴展的產品陣容，正是迎合此一市場渴望的關鍵基礎設施。

NVIDIA Jetson T3000與T2000模組預計將於2027年第一季正式供貨，並完整支援NVIDIA軟體堆疊，包含NVIDIA Nemotron、NVIDIA Cosmos 3、NVIDIA GR00T等開源模型，以及全新釋出的Jetson代理技能（Jetson Agent Skills）。其中，NVIDIA Cosmos 3是首個開放式、專為物理AI打造的全模態世界基礎模型（Omnimodal World Model），可為智慧基礎設施、機器人與自主系統提供即時、多視角的視覺理解能力。這款輕量化、具高度成本效益的40億（4B）參數模型，可靈活客製化為特定機器人型體所需的世界行動模型（world-action models, WAM）。

安提國際非常榮幸能成為全球首波支援NVIDIA Jetson T3000與T2000的核心發布合作夥伴。我們將於正式發表日期臨近之際，進一步公布DeviceEdge AIE-KT風扇散熱系統與AIE-PT無風扇系統的詳細供貨時程、硬體規格及開發者技術支援等更多核心細節。如需進一步瞭解安提國際全方位邊緣AI運算產品組合。