F5 與 NetApp 加速並簡化大型語言模型 AI 部署

F5與 NetApp宣布擴大合作，運用F5的多雲網路解決方案及NetApp的資料管理技術，來加速和簡化企業AI能力。該合作透過F5 Distributed Cloud Services實現大型語言模型（LLM）於混合雲環境中的高效應用。透過將整合F5的多雲網路安全與NetApp的資料管理，企業可以高效、安全地執行檢索增強生成（RAG）解決方案，提升AI系統的效能、資料安全性和實用性。

隨著企業越來越多採用人工智慧技術，精準且符合上下文情境的資訊需求變得極為重要，RAG滿足了這需求。RAG作為AI技術，結合檢索和生成兩種方式，以提高回應的品質和相關性。它透過安全的方式將相關的資料，一般是企業私有的文件或資訊，從大型資料集中提取出來，並融入生成的回應中，這些資料不會暴露於公共的大型語言模型中。RAG將最新的相關資料整合到AI回應中，確保人工智慧模型可以提供精確且符合情境的答案。

RAG正迅速成為客戶之間受歡迎的架構，但企業資料的分散分佈常常形成資料孤島，增加了與LLM整合的複雜與難度。F5與NetApp提供從任何來源存取私有資料的高安全性，並促進資料傳輸以實現資料的遷移和移動性，來解決資料孤島的問題。該解決方案顯著降低管理混合和多雲基礎架構的複雜性。透過使用F5 Distributed Cloud Services and NetApp BlueXP，客戶可以統一管理資料、安全性和網路的營運模式，有助於降低成本並實現多雲RAG以支援創新的AI專案。

F5技術長與AI科技長Kunal Anand表示，F5透過整合安全、高效的多雲網路技術與NetApp強大的資料管理解決方案，正在加速企業AI的採用。這種強大的合作釋放RAG的潛力，將企業資料無縫整合於基礎和前沿AI模型中。該聯合解決方案透過提供無與倫比的高速性能和絕佳的安全性，改變了企業培訓LLＭ的方式，使企業能夠在其獨特的業務環境中，自信地採用AI的功能。藉助F5和NetApp，企業現在可以輕鬆應對AI整合的複雜性，將資料轉化為推動創新和競爭優勢的戰略資產。

NetApp的Cloud Volumes ONTAP可最佳化雲端儲存成本和效能，同時增強資料保護和合規能力。結合F5的網路功能企業可以實現快速、安全的資料移動，並利用NetApp的SnapMirror 技術來實現跨區域資料遷移，減少IT部門的負擔。

NetApp技術長Jonsi Stefansson指出，與F5的合作有助於解決混合雲環境中AI部署的複雜挑戰。透過結合NetApp的資料管理解決方案與F5的多雲網路安全技術，為企業提供無縫、安全的資料管理與優化方式，以支援關鍵業務的LLM應用。合作目標是希望能夠協助企業在推動創新和成長時能有效利用生成式AI。

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