「鏈改」時代！長江鏈創造區塊鏈大規模落地場景

新加坡長江集團推行鏈改Chain+計畫，2020年以來陸續在台北、台中、高雄設立據點，全台創造區塊鏈大規模落地場景！包括使用長江玉幣作為購房頭期款、在UK Tea X咖啡館換購咖啡、居Salon hair salon美髮優惠以及順利推出有專利保護的體感式販賣機，都是全球領先的鏈改策略與作為！值此後疫情的FinTech零接觸時代，長江鏈改未來發展確實可期。

鏈改指的是一個傳統結構的公司通過區塊鏈重新構造產業的活動，重新定義生產者、消費者、參與者的利益分配關係，形成的新的組織模式。在鏈改的過程中，我們習以爲常的資本邏輯、技術邏輯、商業邏輯、運營邏輯、行銷邏輯都要基於區塊鏈的共識機制來重新設計。

董事長楊耀福帶領台灣團隊開發TKJ平台，於以太坊發行ERC-20規格之功能型代幣長江玉幣 （TKJade Token，TKJ）；由於以太坊智能合約公開透明、不可竄改之原則，用戶可在無需第三方的情況下，直接向長江集團購買長江玉幣，長江集團也會在同一時間，向用戶酌收低廉手續費，並在十分鐘以內，把長江玉幣及獎勵傳送至用戶的數位貨幣錢包。

由於與區塊鏈網路連動，因此長江玉幣的每⼀筆資金流動，在區塊鏈上皆為公開透明的交易，使用者不僅能隨時上網查詢交易紀錄，確保資訊安全，也可避免過往不動產交易存在的中間人費用高昂、跨境交易複雜等問題，從而改善現行不動產交易體制，並在保障用戶資產安全的前提下，讓過去僅能藉由傳統實體通路完成的不動產交易，可以在線上完成。

新加坡長江集團董事長楊耀福強調，積極地尋求小額消費的商業應用的合作夥伴，讓長江鏈改在台灣遍地開花！最近也很幸運的能夠與相同想法的高雄UK Tea X咖啡館及居Salon hair salon，創造全球第一次用區塊鏈技術進行小額商品價值交換的實績，長江鏈改為民眾食衣住行育樂的消費市場開始服務。

長江鏈改執行長吳阮弘指出，唯有在區塊鏈及數位貨幣的基礎之上，添加激勵制度，提供給使用者相應的回饋，才能真正讓使用者在不知不覺間使用區塊鏈技術，達成「無感鏈改」。此一「鏈改Chain+」的新概念，期望有效運用區塊鏈的去中心化、不可竄改、可溯源等特質，透過將各行各業的應用上鏈，重新定義傳統經濟的用戶關係、產品銷售及商業模式。