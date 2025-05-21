信驊科技 COMPUTEX 2025 邁向多元應用

信驊科技於COMPUTEX 2025展出全新一代AST1800晶片，傳承延續AST1700 I/O擴充晶片功能並進一步整合eFPGA（可程式化邏輯晶片）技術，為未來伺服器設計帶來前所未有的簡化與效能提升。同時信驊科技旗下酷博樂以Eyes of AI為主軸，亮相下一代搭載新款晶片之Cupola360智慧巡檢相機RX2000，更攜手多家合作夥伴，以「AIoT智慧製造」為概念，共同展示一系列可快速部署與高度彈性的標準品解決方案，顯示酷博樂在致力於打造完整360相機生態系所做的努力。

未來伺服器設計趨勢將朝模組化發展，信驊科技於去年推出AST1700 I/O擴充晶片，完美搭配第八代遠端伺服器管理晶片AST2700，大幅簡化設計並降低功耗，而全新推出的AST1800系統單晶片（SoC）更延續了AST1700 的優勢，以突破性的設計理念，延續高效能I/O擴充模組，透過LTPI技術提供高達1Gb/s的頻寬，靈活支援多種I/O與資料傳輸需求，適合用於高密度伺服器環境。

此外更進一步內建eFPGA架構整合電源啟動時序控制（Power Sequence），也能依應用需求實現客製化邏輯功能如GPIO控制、通訊協定轉換等，提供高度彈性的系統設計空間；搭載OCP M-PESTI以及eSPI匯流排，並提供完整的綜合、燒錄、除錯與邏輯分析工具，大幅簡化硬體與軟體的開發流程。AST1800採用21x21mm封裝設計，不僅體積精巧，亦具備高度整合性與彈性，是一款極具競爭力與成本效益的SoC解決方案，有效提升資料中心與邊緣運算設備之效率與可擴展性，預計將於2027年後量產供貨。

本次展會並以「Advancing Towards Diverse Applications」為主題，以AST2600 BMC遠端伺服器管理晶片及AST1060 PRoT安全性晶片攜手客戶展出各項解決方案，全方位呈現信驊科技在多元雲端應用場景中的技術深度與整合能力；展出範圍涵蓋計算節點伺服器（Compute Node Server）、交換器（Switch）、電源機架（Power Shelf）、散熱管理（Cooling Management）、智慧型網路介面卡（Smart NIC）、邊緣AI與網路應用（Edge AI and Networking）、以及直立式AI伺服器（AI VFF）等眾多應用，從過往的單一遠端伺服器管理晶片朝向多元佈局發展，提高BMC系列產品在客戶端的滲透率，並且廣泛擴展產品組合，展現出強勁的創新動能與市場競爭力，也為信驊帶來更大的成長動能。

酷博樂本次展覽則以「Eyes of AI」為主軸盛大展出新一代Cupola360智慧巡檢相機RX2000，該相機支援8K@15超高畫質時時全景影像、NDAA認證、內建資安防護、AI邊緣運算技術及開放式AI擴充平台，可即時進行資料分析與決策，Cupola360時時全景相機與市場監視器完全不同，每支Cupola360相機宛如建立一個遠端「現場分身」，相關應用商機龐大。加上搭載全時Cupola360⁺巡檢系統，整合360度全景影像技術與 AI 自主巡檢功能，為各行各業帶來主動式安保安防的全面革新；具備AI無死角即時巡檢、火煙偵測、人流監控與群眾行為分析等，及多項可自行擴充的AI智慧功能，同時巡檢系統亦支援與監視器整合，扮演空間指揮官（Spatial Commander）的角色，可將原有監視器畫面植入360全景影像中，以Picture-in-Picture方式呈現，不僅立刻補足所有視角盲區及完整空間感，達成完美互補。尤其相較於分割畫面的傳統監視系統因數量眾多，多只用在問題發生後的錄影回放，若加上Cupola360空間指揮官及現場分身的概念，就能提供即時預防、降低災害、提升效率、減少人力與成本的智慧巡檢能力，讓巡檢真正從「事後檢討」邁向「即時預防」。

本次酷博樂亦攜手多家技術合作夥伴，推出結合以上描述且已實際落地應用的「標準品解決方案」，協助企業以更短的時間、更高的效率完成智慧系統建置，同時滿足百工百業數位升級需求，包含智慧工廠巡檢與管理、智慧醫療、資料中心實體安防以及智慧城市等，不僅降低建置門檻，更提供高相容性、高彈性、高擴充性的開放平台技術支援，無論是企業工廠、智慧建築、資料中心、交通監控或零售空間，皆能快速部署並穩定運行，成為百工百業數位升級最快看到成效的重要利器。