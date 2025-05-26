COMPUTEX 2025 神雲科技助攻全球資料中心高效、永續發展

神雲科技（MiTAC Computing）於COMPUTEX 2025展現其從AI訓練與推論，高效能運算、資料中心整機櫃液冷解決方案、機櫃整合部署、GPU資源管理、熱資料移動等全方位應用場景，提供資料中心基礎設施部署與管理的一站式解決方案，展現去年底品牌整合後，從單一硬體產品轉型為全方位解決方案的升級成果。

神雲科技總經理黃承德指出，結合開放運算計畫（OCP）標準與先進的液冷技術，提供伺服器至機櫃的全方位管理與部署解決方案，不僅大幅簡化資料中心的營運複雜度，更有效提升運算效能與能源效率，實現智慧化、高效能與永續經營的目標。

神雲科技以「Empowering Unlimited Possibilities: AI x Sustainability」呼應COMPUTEX大會主題「AI Next」，展區聚焦多元應用場景，展出多項最新產品與解決方案，助力解決AI基礎架構在運算、節能、管理等領域痛點。

神雲科技展示多款最新AI推論伺服器，包含MiTAC G4527G6（MGX 4U），搭載8張最新NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPUs和首次亮相、搭載ConnectX-8 SuperNIC的NVIDIA MGX PCIe Switch板及2顆Intel Xeon 6767P處理器；以及MiTAC G8825Z5（8U），搭載2顆AMD EPYC 9005 系列處理器和8張首次曝光的AMD Instinct 350系列GPU，是專為生成式AI、推論工作負載和大語言模型運算設計的伺服器平台。神雲科技更以完整的AI一站式基礎架構方案，協助全球客戶打造具備高效能、低碳、易管理的下一代AI資料中心。

首次呈現全面整機櫃液冷解決方案，包含液對氣（Liquid to Air）和液對液（Liquid to Liquid）模式，搭配國際級合作夥伴最新in-row CDU（coolant distribution unit）展示，提供超過2000 kW散熱能力，專為滿足資料中心高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用的嚴苛散熱需求而設計。此外，神雲科技的液冷解決方案採用模組化設計，易於整合與部署，並可根據客戶需求客製化調整，搭配自主開發的資料中心設備監控軟體，展現在液冷解決方案軟硬體整合的實力。

更展示OCP Direct Liquid Cooling多節點HPC伺服器C2820Z5產品，該伺服器採用DLC液冷方案，專為極端的高效能運算所設計，具備高功耗CPU散熱能力，適用於搭載48VDC供電排的ORv3標準機架，能顯著降低能源消耗，解決傳統氣冷的瓶頸。