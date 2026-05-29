縮短修復時差才是AI安全

台灣國家安全局公布資料指出，台灣關鍵基礎設施每天遭受約250萬次網路攻擊。面對高頻率攻擊環境，加上人工智慧（AI）導入擴大，攻擊手法也更自動化、更精準，甚至能快速複製。

數位發展部資通安全署於2026年發布警示，指出AI代理（AI Agent）可能成為新的資安破口，企業導入AI時，必須同步落實安全控制措施，建立相應的風險控管能力。

隨著AI與各類智慧應用逐步進入企業核心營運，企業在AI安全上的投資，多半集中於風險識別。透過紅隊演練（Red Teaming）、模型評估與攻擊模擬，企業確實能更快看見潛在漏洞與對抗性攻擊。然而，當AI同時改變攻擊的速度與方法，企業的修補節奏往往跟不上演進速度，導致漏洞持續暴露。若修補仍高度仰賴人工流程，防護能力就難以追上威脅變化。

AI模型更新常以週為單位，攻擊者調整指令卻可能以天為單位進行。傳統安全流程中，從發現漏洞、手動調整政策、完成測試到正式部署，往往需要數日甚至數週，使得企業在看見風險與消除威脅之間，始終存在明顯落差。正因如此，F5提出AI Remediate的方向，嘗試將紅隊演練得到的攻擊洞察，直接轉化為可執行的防護機制。其優勢包括：

・壓縮等待時間：將驗證後的漏洞，快速封裝成可直接部署的防禦策略。

・保留人的決策權：在自動化流程中嵌入「人工監督」，確保安全控管符合企業合規要求，而非盲目阻斷。

・透明的風險追蹤：讓每一項防禦措施皆有憑據，清晰對應到當初發現的特定風險。

過去針對這類領域特定的漏洞，安全團隊需要手動調整無數規則。但在新一代的AI修復框架下，系統能直接根據攻擊模式，生成專屬的護欄（Guardrails）。當企業具備即時修補風險的能力，AI才能真正被信任並規模化應用。

AI創新的速度是企業競爭力的核心，而AI安全性的掌控則取決於修復的速度。F5 AI Remediate的核心價值並非為客戶增加另一張儀表板，關鍵在於縮短從「發現」到「抵禦」的距離，確保能即時、可衡量地降低被識別的風險。企業必須建立一個可測量、可擴展且具備治理能力的防禦鏈，讓AI應用的落地不再是一場冒險，而是一場受控的技術轉型。

＜本文作者：林志方現為F5台灣區總經理＞