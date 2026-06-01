量子運算邁向實用化　企業亟需建立長效治理

當企業界持續把目光放在生成式AI與高效能運算之際，量子電腦（Quantum Computer）與後量子密碼學（PQC）也正快速成為企業資安與基礎架構規劃的新課題。亞洲大學講座教授兼量子AI研究中心主任黃光彩博士指出，市場對量子運算的討論，已經不能再停留在遙遠未來的想像。

以他對國際技術進展的觀察來看，量子電腦雖距離全面成熟仍有一段路，但在特定研究、科學模擬與高價值運算場景中，已逐步顯現應用潛力，未來5年也會是產業布局與能力累積的重要階段。對企業而言，當前更務實的準備方向，是提早建立能因應混合式運算與密碼演算法持續演進的治理能力，避免把量子議題簡化為等待新型運算平台成熟。

黃光彩表示，外界常把量子電腦與PQC視為同一範疇，實際上兩者密切相關，卻分屬不同層次。量子電腦是新型運算能力，PQC則是傳統IT架構面對未來解密風險時必須及早部署的密碼防護策略。現階段企業最容易出現的誤判，在於將PQC視為一次性的遷移專案，認為具備將既有演算法整批更換的能力即可。但依他觀察，未來企業環境不會出現單一量子世界，傳統電腦仍會長期存在，量子電腦則會在特定演算法、最佳化運算與部分高價值科學應用場景中發揮效益。真正的企業型架構，將會是傳統運算與量子運算並行的混合模式。

混合式架構成形 量子產業鏈機會浮現

黃光彩認為，量子運算的可行性驗證與產業布局，已比多數企業想像得更近，特定場域已開始出現投資與早期應用。他指出，量子電腦在醫療、航太、科學計算等領域，已經展現出早期可行性。這類場景共同特徵，在於問題結構明確、運算價值高、投入門檻雖高卻具備長期戰略意義，因此較容易吸引先行者投入。

他進一步指出，台灣現階段關注量子電腦，關鍵意義未必只在終端應用本身，更在於產業鏈位置能否提早卡位。量子電腦從晶片、封裝、控制板、連接技術到實際應用，涉及一整條新興供應體系。台灣若能在硬體製造、封裝整合、光電連接與感測等環節累積能力，未來就有機會在量子產業形成過程中取得一席之地。因此他強調，企業不該只把量子議題視為研究機構的前沿題目，而應視為下一波高階製造與運算基礎設施升級的產業機會。

依黃光彩的看法，量子電腦不會獨立存在於現有IT架構之外。未來真正值得關注的，是傳統運算資源如何與量子資源整合，形成可協同運作的混合式架構。這牽動運算節點擴充、連接方式、資料搬移、工作負載分派，以及演算法如何在不同平台之間切換。尤其台灣近年投入矽光子等技術，若能延伸到量子系統中的光電連接與高速資料交換，將可能在新世代系統整合藍圖中扮演舉足輕重的角色。

後量子治理啓動企業先做盤點

若說量子電腦帶來的是新型運算能力，那麼PQC對企業造成的衝擊，則更直接落在既有IT系統與資安治理範疇。黃光彩表示，量子威脅之所以受到重視，原因在於現有加密資料可能先被竊取、日後再被解密。這代表即使量子電腦尚未全面成熟，企業保存的機敏資料仍可能面臨延後破解風險。金融、醫療、政府與高科技製造等領域，更應該提早處理這個問題，因為這些產業的資料保存年限長、機敏性高、法遵要求也更嚴格。

不過，他強調，PQC的核心難題主要是演算法要如何融入軟硬體與營運流程，最終形成可管理、可維運、可持續調整與更新的實作架構。這也是他反覆提到的一個觀點：企業面對PQC議題時，關鍵要點在於整體治理能力，不僅是汰換加解密技術。演算法會持續演進，平台支援時程不一致，供應商產品成熟度也不同，若企業以一次性專案思維處理，後續很容易因標準更新、平台支援差異與供應鏈成熟度不一致，再度產生重複調整成本。

亞洲大學講座教授兼量子AI研究中心主任黃光彩博士表示，量子電腦未來將與傳統運算長期並行，企業現階段更應提早啟動PQC盤點、治理與混合架構準備，掌握部署方向。

因此，他建議企業在現階段優先啟動盤點。首先是建立涉及公開金鑰密碼、金鑰交換、數位簽章、憑證管理與加密通訊的完整清冊，包括系統、資料、金鑰、憑證、通訊協定、設備介面、應用程式介面與跨境傳輸鏈路。其次是建立軟體物料清單（SBOM）與密碼物料清單（CBOM），藉此掌握哪些地方使用何種密碼機制，哪些元件涉及高風險演算法，哪些系統在未來需要優先調整。若缺乏盤點基礎，企業將難以判斷遷移優先順序，也無法建立後續治理所需的責任分工與稽核證據。

黃光彩特別提醒，企業未來的密碼架構必須具備可配置能力。傳統演算法不會瞬間消失，PQC也不會一次定型。不同業務場景會有不同效能、延遲、運算量與記憶體需求，因此企業架構必須能依照風險等級、業務需求與供應鏈支援情況，動態調整加密方式與組合模式。這種能力牽涉的不只是密碼模組本身，也牽涉路由器、閘道器、雲端管理平台、邊緣運算節點與遠端存取機制如何一起配合。

在產業優先順序上，黃光彩認為金融業會是最快啟動的一群，因為數位資產、數位文件與長年保存的交易資料都面臨高度風險。政府部門與關鍵基礎設施同樣需要積極部署，原因在於資料一旦遭到竄改，影響將不只限於隱私層面，更可能波及公共運作與國家安全。醫療領域則因個資與病歷保存時間極長，PQC準備的急迫性同樣偏高。至於台灣最具代表性的半導體與高科技製造，除了機密設計與客戶資料保護需求外，也牽動全球供應鏈競爭與跨國營運布局，相關規劃宜及早納入整體資安與基礎架構治理之中。