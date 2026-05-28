HPE 64TB 伺服器　支援SAP雲端ERP與關鍵業務工作負載

HPE推出專為記憶體內資料庫打造的伺服器HPE Compute Scale-up Server 3250，具備卓越的擴展性、韌性、效能與安全性，可支援關鍵業務交易與分析工作負載。HPE Compute Scale-up Server 3250採用Intel Xeon 6處理器，提供業界最高的記憶體容量，是首款通過SAP BW Edition HANA基準測試驗證、支援至少48TB記憶體容量的縱向擴充伺服器。

HPE資深副總裁暨運算部總經理Krista Satterthwaite表示，HPE Compute Scale-up Server 3250為關鍵業務基礎架構樹立全新標竿。此系統專為企業資源規劃與客戶關係管理等複雜業務應用而設計，能以競品所不能及的方式協助客戶加速交易處理、即時取得洞察，並在不影響業務運作的情況下支援分析需求。透過更簡化的營運模式、持續運作的高可靠性，以及從晶片到雲端的安全防護，我們正重新定義『對停機時間零容忍』的關鍵工作負載所需的擴展能力。

HPE Compute Scale-up Server 3250採用模組化擴充設計，可因應日益增長的即時分析與高速交易需求。該伺服器提供至少四個插槽的配置，最高可擴展至16個，並支援最高64TB的DDR5記憶體容量，可協助企業順暢執行金融服務應用程式、資料庫與記錄系統（System of Record）。其配備專屬外部節點控制器，效能相較橫向擴充部署常用的乙太網路可提升高達100倍。此為HPE首款搭載Intel Xeon 6處理器的縱向擴充伺服器，採用模組化架構，特別適合高運算需求與新興的代理型AI工作負載。

HPE Compute Scale-up Server 3250透過HPE Integrated Lights Out（iLO）提供內建防護機制，涵蓋從晶片到雲端，並貫穿伺服器完整生命週期的多層級防護。HPE iLO透過專用安全處理器與經過驗證的韌體建立矽晶片信任根（Silicon Root of Trust），並利用後量子密碼學技術防範未來威脅。HPE Compute Scale-up Server 3250亦具備多項韌性設計，包括進階記憶體錯誤偵測與修正，以及記憶體自我修復與隔離故障配置功能。此外，該伺服器採容錯設計以確保持續運作，為關鍵業務工作負載提供最高等級的可用性。

HPE Compute Scale-up Server 3250為採用Intel架構之HPE Scale-up Server 3200的升級版。HPE近期於《IDC MarketScape：2026年全球SAP HANA認證伺服器設備供應商評估報告》中獲評為領導廠商。憑藉與SAP的長期合作關係以及持續的工程研發，HPE已成為RISE with SAP認證伺服器的領導供應商。HPE Compute Scale-up Server 3250延續此領先優勢，以大型記憶體內運算的配置締造突破性的基準測試效能。