COMPUTEX 2026 宏正解鎖 AI 協作控制中心

今年宏正緊扣AI浪潮，於COMPUTEX以「全域掌控：AI協作，視覺巔峰」為展出主題，將於南港展覽館1館K0116展位全面亮相；其中實境展出的「AI協作控制中心」，更將為未來的控制室應用注入強勁的成長動能。

宏正自動科技資深副總經理林勇達說明，此次宏正COMPUTEX將攜手捷揚光電（Lumens）、元豐新科技（Yenrich）及超越智能科技（RCM）等策略夥伴，實境演繹「AI協作控制中心」。透過榮獲三項國際設計大獎的旗艦級電視牆影像處理器，完美融合高階KVM over IP多視窗接收器與AI協作技術，宏正不僅呈現高度視覺化的管理與敏捷的座席體驗，還可實現異常狀況的即時偵測、觸發、分析與排除，協助管理者在關鍵時刻即時獲取洞察，加速決策流程，確保24/7零停機營運。同時，現場亦將展示支援5K雙螢幕、並搭載業界首創USB 3.2技術的KVM over IP訊號延長器，為遠端用戶帶來如同本地端操作的高效能體驗。

林勇達進一步指出，除控制室解決方案外，宏正亦將展示智慧會議室、高階安全KVM工作站，以及AI文字轉語音（TTS）與多國語言即時字幕翻譯技術。值得注意的是，隨著AI應用加速落地，宏正持續推進新一代機櫃架構布局，此次將首度展出全新ORW及MGX機櫃系列，以模組化與客製化方案建構高效、彈性的AI算力基礎建設，充分展現在AI基礎設施領域的深化布局與強勁的市場競爭優勢。

針對消費性產品線的布局，林勇達揭曉最新進展，全新ATEN essentials充電系列將於今年COMPUTEX首度盛大展出，包含搭載智慧顯示螢幕（Smart Display）的次世代氮化鎵（GaN）充電器與充電線。此系列不僅支援使用者自定義充電介面，更能即時感知充電功率並提供最佳化電力配置建議，為現代職人帶來高效、靈活且充滿智慧的頂級充電體驗。