COMPUTEX 2026 宏正解鎖 AI 協作控制中心

今年宏正緊扣AI浪潮，於COMPUTEX以「全域掌控：AI協作，視覺巔峰」為展出主題，將於南港展覽館1館K0116展位全面亮相；其中實境展出的「AI協作控制中心」，更將為未來的控制室應用注入強勁的成長動能。
宏正自動科技資深副總經理林勇達說明，此次宏正COMPUTEX將攜手捷揚光電（Lumens）、元豐新科技（Yenrich）及超越智能科技（RCM）等策略夥伴，實境演繹「AI協作控制中心」。透過榮獲三項國際設計大獎的旗艦級電視牆影像處理器，完美融合高階KVM over IP多視窗接收器與AI協作技術，宏正不僅呈現高度視覺化的管理與敏捷的座席體驗，還可實現異常狀況的即時偵測、觸發、分析與排除，協助管理者在關鍵時刻即時獲取洞察，加速決策流程，確保24/7零停機營運。同時，現場亦將展示支援5K雙螢幕、並搭載業界首創USB 3.2技術的KVM over IP訊號延長器，為遠端用戶帶來如同本地端操作的高效能體驗。
林勇達進一步指出，除控制室解決方案外，宏正亦將展示智慧會議室、高階安全KVM工作站，以及AI文字轉語音（TTS）與多國語言即時字幕翻譯技術。值得注意的是，隨著AI應用加速落地，宏正持續推進新一代機櫃架構布局，此次將首度展出全新ORW及MGX機櫃系列，以模組化與客製化方案建構高效、彈性的AI算力基礎建設，充分展現在AI基礎設施領域的深化布局與強勁的市場競爭優勢。
針對消費性產品線的布局，林勇達揭曉最新進展，全新ATEN essentials充電系列將於今年COMPUTEX首度盛大展出，包含搭載智慧顯示螢幕（Smart Display）的次世代氮化鎵（GaN）充電器與充電線。此系列不僅支援使用者自定義充電介面，更能即時感知充電功率並提供最佳化電力配置建議，為現代職人帶來高效、靈活且充滿智慧的頂級充電體驗。
- AI協作智慧戰情室：模擬半導體跨廠區管理，實現集中式視覺化管理與靈活座席操作；結合AI協作，可即時偵測、觸發、分析並處理異常狀況，確保24/7零停機作業
- AI基礎設施與機櫃：專為高密度、可擴展AI部署所打造的新一代ORW與MGX機櫃，為AI運算架構提供強力後盾！
- 永續伺服器機房：以安全、永續且具高擴充性的遠/近端管理，實現伺服器機房的集中控管與高效電源分配
- 高階安全KVM工作站：滿足安全性氣隙隔離（Air-gapped）最高規安全隔離標準，並支援4K/8K四分割螢幕視野與5 Gbps超高速USB分享，透過多元熱鍵靈活切換日常工作與AI Agent流程
- 智慧會議空間：整合USB-C 4K傳輸、無縫BYOD/BYOM、AV over IP / Dante專業音訊與會議室預約系統，全面升級高效、流暢的下一代智慧會議空間解決方案
- AI優聲學：提供中、英、台、客語自然且擬真的語音合成技術（TTS）及多國語言即時字幕，自然呈現多元商用模型並量身打造專屬品牌聲音
- ATEN essentials消費性產品系列：以精巧的HDMI影音切換器、分配器、USB周邊分享切換器，以及全新搭載智慧顯示螢幕（Smart Display）的充電器與充電線，將「Living Life as a Pro」的生活態度落實於您的空間，享受專業且輕鬆的連接體驗