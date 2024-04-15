強化澎湖輪海上通訊 行動寬頻涵蓋航線逾9成

為持續強化台灣通訊韌性與普及，改善澎湖輪海上通訊網路，數位發展部（數位部）與中央地方政府、三大電信業者合作，執行澎湖輪訊號改善計畫，於沿線制高點增建81座基地台，並調整優化沿線多個基地台發射角度，使航線旅程的行動寬頻訊號涵蓋範圍，由原本僅22%提升到91%。現已可提供Wi-Fi和行動網路給船員與乘客使用，航線沿途行動寬頻訊號改善9成。

由於澎湖輪是高雄與澎湖間的交通船，航線全程128公里，過去航程只要離開岸邊，就等於離開基地台訊號範圍，船上只能依靠中新二號人造衛星（ST-2）作為通訊管道。但因頻寬有限，旅客在航程中無法順暢上網及通話，可通話上網時間不到1小時，下載速率不足1Mbps。數位部藉由行政院前瞻基礎建設計畫，補助電信事業於澎湖縣、台南市、高雄市等地設置3座基地台及澎湖輪上設置電信設備，也就是使用者端的與電信業者對接服務的客戶終端設備（Customer Premise Equipment，CPE），並改善沿海81座基地台，讓行動寬頻下載速率提高到10-50Mbps。

平時澎湖輪上的船員及旅客可透過Wi-Fi與行動寬頻網路進行通話、上網及傳送影像或訊息，在訊號良好區域也能順暢觀看影音，強化通訊普及。惟因沿岸基地台與澎湖輪仍有一段距離，最長約為20公里，因此網速仍會受到使用人數、氣候及澎湖輪所處位置影響。

數位發展部部長唐鳳表示，為了讓澎湖輪接取行動寬頻網路，數位部從2023年10月起，攜手交通部航港局、澎湖縣、臺南市、高雄市及台航公司，並在三大電信業者努力下，建置、改善航線沿岸多個基地台，成功將原本只能依靠同步衛星傳送文字的窄頻服務，提升成為寬頻服務。

「寬頻上網是基本人權。」唐鳳強調。數位部成立以來，全力強化數位韌性、改善與普及通訊服務，包括透過修正頻率使用費收費標準，鼓勵電信業者為偏鄉、山區、交通要道等地導入行動寬頻網路，例如北大武山檜谷山莊、臺鐵東部幹線及臺東伯朗大道；以及透過前瞻計畫支持，鼓勵業者加速強化偏鄉、離島區域的網路涵蓋。澎湖輪訊號改善計畫就是其中一個例子。未來數位部將持續與各界合作，推動普及行動通信，讓全民在各處各地，都可享有寬頻上網服務。