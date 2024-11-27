A輪募資突破9千萬　市場力挺關楗技術實力

關楗（KeyXentic）於近日宣佈完成A輪募資計畫，成功籌集新臺幣9千萬元，這一里程碑式的成就展現市場對其資安技術的信心，也為公司未來的成長鋪路，此次募資吸引多家知名投資機構參與，包括中華投資（中華電信子公司）、彰銀創投、漢鼎創投以及公司的經營團隊共同參與，所獲得的資金將被用於進一步推動產品開發和業務擴展，以加速公司在資安領域的成長。

在11月26日舉辦的產品發表暨合作夥伴晚會上，執行長洪伯岳表示會中展示的產品功能已具有高度完善性，能夠提供便捷的使用體驗，涵蓋多因素驗證（MFA）、生物辨識與NFC技術，徹底解決傳統帳密系統中的各種漏洞，有效進行身分驗證管理和保護，防止帳號被盜用，大幅提升權限管理的精準度，同時提供單一登入（SSO）功能，用戶可透過單一帳號即可安全訪問多個系統，告別多組密碼管理的繁瑣，支援多種協議（如SAML、OAuth、OpenID），實現靈活且安全兼具的登入體驗。

關楗的主要客戶群為金融業、政府機構及軍方等高度重視資安的領域，充分顯示其市場競爭力與應用價值，預期產品將為市場帶來更多的商機。洪伯岳強調，這次的募資不僅是對公司未來發展的有力支持，也顯示投資者對於零信任資安解決方案的信心，更讓關楗能夠在日益競爭的資安市場中持續創新，滿足客戶日益增長的需求。

展望未來，關楗計劃將業務擴展到國際市場，目標成為全球知名的資安身分驗證企業，透過與全球合作夥伴的聯手合作，加強其在零信任資安解決方案領域的競爭優勢，並在全球市場上佔有一席之地，該公司自成立以來便致力於提供安全的無密碼身分驗證解決方案，已通過FIDO2認證，確保其產品在各種服務平台中的安全性和穩定性。

總體而言，關楗此次成功的募資不僅標誌著公司在資安領域的重要進步，也為未來的持續創新和市場拓展奠定堅實基礎。