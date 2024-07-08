台灣大哥大自研推出 AI 語音客服

企業傳統客服面臨勞動力短缺、人力培訓成本高、客服知識庫管理困難、導入AI成本高昂等挑戰，台灣大哥大看準企業正處於客服轉型黃金時機，運用自身AI科技開發實力，推出「OP企業AI語音客服」解決方案．

以在地化大型語言模型，無縫整合自動語音辨識（Automatic Speech Recognition）、文字轉語音（Text To Speech）與自然語言處理（Natural Language Processing）技術，並結合台灣大哥大每日逾百萬則海量語言數據資料庫與1,500席豐富客服經驗，為不同領域企業客製化調教AI客服系統，建立高達97%的高精準語音辨識，提供滿足中文、英文、台語、客語等多語情境的混合辨識引擎，力助企業透過AI驅動客服自動化，賦能企業創新轉型。

台灣大哥大企業服務事業朱曉幸商務長表示，台灣大哥大發揮「Telco+Tech」優勢，於台灣大哥大自身使用的智能文字客服導入大型語言模型與海量資料庫，讓回答正確率高達99%，針對艱澀難懂的提問，答題率持續提升，不僅為千萬用戶優化客服體驗，更有效減少真人客服處理的時間。為協助企業數位轉型，台灣大哥大以電信級資安規格，結合集團內部研發能量，將內部實務經驗昇華轉化，不斷推動AI應用升級，推出「OP企業AI語音客服」解決方案，能即時理解客戶語音需求並精確掌握語意意圖，提供個性化回應，從原先文字對答升級到支援語音辨識，將客服通話內容即時轉為文字摘要，讓客服系統應用情境更多元、訊息處理更準確、互動溝通更即時，為金融、零售、服務業、旅遊及醫療保健等產業在這波AI浪潮下，創造更多商業價值，賦能企業對外提升客戶服務效率和品質，對內更加乘人機交互體驗，實現智慧高效運營。

「OP企業AI語音客服」解決方案具備文字AI客服、客服智慧助手、自動摘要紀錄、語音核身、語音質檢、語音AI客服等功能，可以自動化即時處理常見問題，解決等待人工客服接聽的時間，大幅減少人工需求，在降低成本的同時提高回覆速度。透過自然語言處理技術與AI導入，「OP企業AI語音客服」會持續透過機器學習自我更新，迅速吸收新的指令，更能理解客戶問題，提供精確的答案，提升客戶整體滿意度。不僅如此，「OP企業AI語音客服」更具備六星級電信資安規格，確保所有交易、通信都符合最高標準的數據保護，有效守護企業與客戶資安。