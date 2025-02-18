DeepL API 升級：新一代 LLM 翻譯技術搭載 Write 寫作功能

DeepL宣布，旗下API解決方案迎來重大升級，推出新一代語言模型（next-gen LLM）與DeepL API for Write兩大功能。新一代語言模型進一步提升翻譯的準確度與精確度，而DeepL API for Write則讓企業透過API直接使用文法建議、拼字修正等先進的寫作工具。這次更新將為DeepL API用戶帶來更完整的語言AI工具組，提升溝通品質、提高工作效率，並有效降低成本。

DeepL技術長Sebastian Enderlein表示，這次API的升級，結合新一代LLM翻譯技術與進階寫作功能，是一個重要的里程碑。更進一步實現幫助全球企業打破語言障礙、拓展新市場的目標。API是DeepL最受歡迎的解決方案之一，主要是因為它靈活又容易使用，許多企業已經把它當作提升語言處理品質與效率的重要工具，特別是在自動化流程中發揮了很大的作用。企業可透過DeepL API，將語言AI工具直接整合到內部與外部應用程式如電子郵件流程、電商平台等，有效解決語言障礙、內容在地化與寫作清晰度等挑戰。同時，也延續一貫的企業級安全標準，確保敏感數據受到完善保護。

目前，來自各大產業的知名品牌如德國鐵路（Deutsche Bahn）、Weglot、Panasonic Connect、24Translate和Alza，皆信賴DeepL API，利用其強大的語言AI技術來提升業務效率。企業可直接在內外部網站與應用程式中，運用DeepL享譽全球的高品質、安全翻譯技術，現在更提供寫作輔助功能，進一步提升內容品質。

配合這次最新升級，DeepL API現在提供更多強化功能與效益：

DeepL新一代LLM技術大幅提升翻譯品質與準確度：API用戶現在可獲得更高品質的翻譯，進一步減少翻譯與編輯時間。這項技術由DeepL新一代語言模型驅動，專為翻譯設計，結合語言AI，提供更精準、自然的語言處理能力。DeepL與專業語言學家合作的盲測結果顯示，新模型的翻譯品質提升顯著：英日、英簡中翻譯準確度提升1.7倍；英德翻譯準確度則提升1.4倍。此外，DeepL的新一代語言模型在翻譯品質上遠超競爭對手。2024年的盲測結果顯示，DeepL翻譯所需的編輯次數遠少於其他工具，Google翻譯需要多2倍的修改，ChatGPT-4則需要多3倍，才能達到相同品質。

DeepL API for Write全新寫作與編輯功能：DeepL Write專為商務溝通打造，現在正式開放API用戶使用，並與翻譯功能共用介面，讓企業能更輕鬆提升寫作品質，強化商務溝通。DeepL Write不只是一般的AI生成工具或基本文法修正工具，而是真正的寫作助手，在撰寫過程中即時提供AI驅動的建議，幫助美化用字、句構、風格與語氣，讓內容更流暢、專業。這項功能將徹底改變企業寫作方式，提升內部溝通、客戶溝通、合約撰寫等的精確度與品質，使全球企業的商務溝通更加專業且高效。

DeepL新一代語言模型支援的翻譯語言包括英語、日語、德語、韓語和簡體中文，未來將新增更多語言。DeepL API for Write也支援德語、英語（美式和英式）、西班牙語、法語、義大利語和葡萄牙語（歐洲和巴西）。此外，DeepL API Pro用戶享有企業級安全與合規保障，所有翻譯內容均受到保護，不會用於模型訓練，確保數據安全與隱私無虞。