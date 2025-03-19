Akamai 2025 防禦者指南：構建未來網路安全的戰略藍圖

2025年，數位化轉型將邁入新階段，但隨之而來的網路安全威脅也在不斷升級，企業將面臨數位化轉型的深化與網路安全威脅的升級雙重挑戰。

Akamai發佈的《2025防禦者指南》報告指出未來網路安全的四大核心挑戰，並提出了一套“四步防禦體系”的方法論。這份報告的價值不僅在於其技術洞察，更在於它將安全性原則從被動應對推向主動免疫的思維轉變。

亞太及日本地區（APJ）因其經濟增速快、數位化程度差異大，成為網路攻擊的重災區。根據報告資料，2023年APJ地區遭受的Web應用DDoS攻擊數量激增五倍，位居全球第二，其根本原因在於分散性監管與攻擊激增的雙重壓力。

監管分散化：從新加坡的嚴格合規到印尼等新興市場的政策空白，區域內缺乏統一的安全標準和網路安全監管機構，導致企業安全水準兩極分化。Akamai資料顯示，2023年APJ地區因監管不足導致的漏洞利用事件占比高達35%。

攻擊複雜化：2024年APJ成為全球第二大Web應用DDoS攻擊目標，攻擊量較2023年增長了五倍。有個典型的案例是，2023年某電商平臺因API介面漏洞遭受持續DDoS攻擊，導致服務癱瘓12小時，直接損失超2億美元。

企業加速採用雲計算、容器化（如Kubernetes）和API技術，但安全投入滯後，導致攻擊手段的不斷進化而造成的網路安全威脅，成為數位化轉型的“安全負債”。

報告指出，APJ地區70%的企業在容器化部署中未實施運行時保護，導致命令注入攻擊激增30%。這種“技術先行，安全後補”的模式，正在成為新型攻擊的溫床。

風險管理：量化漏洞，動態決策—報告提出的風險評分模型是核心創新之一。該模型通過評估應用程式的重要性、網路複雜性和遭受入侵可能性，為企業提供量化的漏洞優先順序。報告還提出了一些相關建議，包括端點影響分析、分段策略以及減輕內部和外部風險的方法，以及威脅的實用步驟，包括補丁管理和員工培訓。

網路架構：破解VPN濫用與XSS攻擊—Akamai研究發現，60%的VPN設備因未及時更新固件成為APT攻擊跳板。報告建議採用安全LDAP協議、自訂加密和固件更新，但企業需權衡成本與效益。報告表明企業迫切需要採取分層防禦措施來解決在處理使用者輸入資訊的過程中可能存在的漏洞。

主機安全：容器化環境的“隱形戰場”—Kubernetes的普及帶來了效率提升，但也暴露了新的風險。報告分析的六大漏洞中，CVE-2023-2725（許可權提升漏洞）和CVE-2024-1088（命令注入漏洞）最為致命。Akamai建議：