VMware vSAN 功能齊備 打造混合雲平台首選

根據 IDC 公布 2019 年第2季「全球單季融合式系統追蹤調查」報告，VMware vSAN 市場佔有率達到38%。關鍵在於提供一致性的管理介面，且能搭配超過15個伺服器品牌，企業可自行調整資源配置方式，自然成為資訊人員打造混合雲平台首選。

隨著公有雲服務日益多元與成熟，其快速部署、彈性付費的特性，吸引不少企業引進相關服務。在兼顧成本、資安、專案需求等因素下，根據451 Research公布研究報告指出，有高達57%受訪者表示公司正朝向混合式 IT 環境邁進。IDC亦預估，未來五年各大企業會使用雲端原生工具與方法打造5億個應用程式，以強化在全球市場的競爭力。

VMware HCI 事業部行銷副總裁 Lee Caswell認為，在企業積極邁向混合雲過程中，需要一套易於使用、高效率、穩定的解決方案，而在市面上眾多供應商中，僅有VMware 擁有完整基礎架構和作業環境。如VMware Cloud Foundation可為企業提供一致的混合雲使用經驗，搭配備受全球用戶肯定的VMware vSAN、Dell EMC VxRail超融合式基礎架構，能在無後顧之憂下專注創新、打造雲原生程式。

打造混合雲平台 首選超融合架構

由伺服器、儲存設備、網路交換組成的傳統三層式資訊架構，多年來一直存在效能不彰、管理不易、擴充難度高等問題，長期下來已成為資訊人員揮之不去的夢魘。而預先整合運算、儲存、網路等元件的超融合架構，具備高效能、管理方便、擴充快速等特性，因此近來廣泛受到全球企業喜愛，成為資訊人員打造新世代資訊架構的首選。

根據IDC公布的「2018 年第 4 季融合式系統追蹤調查預測」指出，2018~2023年之間中階儲存設備年複合成長率約僅3%左右，相較之下超融合架構年複合成長率高達20%，成為為客戶積極導入的新技術之一。

Lee Caswell認為，企業用戶紛紛運用超融合架構打造混合雲平台的原因有三，首先是可簡化產品架構，取代以往由多品牌產品組成的三層式架構，根據VMware統計約可減少60%採購成本支出。其次，資訊人員可運用單一工具，監控整個資訊架構的健康狀況，平均約能省下58%管理成本。最後，單一管理團隊即能同時調度公、私有雲平台資源，免去增加人事管理成本支出。

擁有完整雲端解決方案的VMware ，在私有雲部分可提供VMware Cloud on Dell、公有雲部分則有VMware Cloud on AWS，且能支援MS Azure、Google CloudPlatform、Oracle Cloud等公有雲平台。如此一來，企業可快速從既有VMware主機虛擬化環境，無痛升級到混合雲架構，享受資源輕鬆調配、安全型提高等多種好處。