「營運可視化」與「外部視角的資安策略」補足IT持續營運的拼圖

在數位潮流與科技演進的驅動下，雲端運算與服務儼然已成企業數位轉型的重要基石。然而，隨之帶來的身分邊界與網路邊界的模糊性，卻也讓企業面臨日益複雜的運營挑戰與安全威脅。為了協助企業提高IT運營效率、確保資料安全並實現企業的數位韌性，駿永資訊於近期攜手台灣思科舉辦「數位韌性新紀元：打造智慧化IT運營與安全防護」專題研討會，邀請業界專家分享應對挑戰之道。

會中首先邀請資策會數轉院金融科技中心副主任李震華以「基於數據驅動的企業持續營運與管理」為題，分享在資料驅動時代，風險管理與數位韌性對營運不中斷的重要性。接著，Splunk北亞區合作夥伴技術經理楊耀輝以「AI賦能的全面可觀測性解決方案」，暢談如何透過可觀測性深入洞察打造智慧維運。碩沛科技技術經理陳柏璋則以金融／政府案例分享「服務可觀測性最佳實踐」，藉由全天候應用程式效能監控，在事件發生之前便主動偵測、識別可能的根因。最後則由駿永資訊系統整合事業部協理王子敬從Web安全角度切入，以完整的資訊安全方案設計思維，藉由建構外部視角的安全策略來打造「Web安全的六脈神劍」。

近來網路攻擊、加密勒索事件頻傳，駿永資訊系統整合事業部協理王子敬從Web安全角度切入，以完整的資訊安全方案設計思維提升資安防禦能量。

駿永資訊系統整合事業部協理王子敬指出，落實業務持續營運管理（BCM）是建構企業數位韌性的重要關鍵，然而，不少企業至今仍然忽略業務持續營運管理的重要性，事實上，光是Web服務遭受癱瘓，就足以讓公司營運受到重創。「資安沒有最好，只有更好」，他提到，雖然企業做了很多努力，例如在系統端設置了防篡改機制、建置EDR、安裝防毒軟體、雙因子驗證，也在網路架構上增添DDoS攻擊防護、建置WAF或是部署IPS、防火牆設備，同時針對Web進行弱點、滲透等各種測試，來防止網頁遭置換、資料外洩、撞庫攻擊或是勒索軟體加密，然而資安是一場必須持續補強的戰爭，若能增添外部視角進行監控與防護，將有助於提高可視性，避免損害。

他提到，過去思科給人的印象只有冰冷的網路裝置，其實這幾年思科已不斷強化軟體領域，例如AppDynamics就專注於監控應用程式營運環境效能，可即時洞悉應用成效與潛在問題，並透過完整的可視性與自動化優勢，快速改善IT與應用效率，讓業務運行與應用投入能不斷優化。而ThousandEyes則打破網路與雲端架構監控問題，追蹤分析網路品質，並即時洞察各網域內影響用戶體驗的狀況，以增進數位體驗。「思科整併Splunk更是一個重要的里程碑，補足了AppDynamics與ThousandEyes的不足之處，不只管理者可藉此看到企業雲地整合的全貌，數據的應用拼圖也會更為完整，而且是企業落實IT維運管理（ITOM）的一大利器。若能結合思科Talos威脅情資中心，還能獲得一加一大於二的效果，帶來更大的價值。」

透過駿永資訊從外部視角進行監控與防護，協助企業打造全方位資訊安全管理，達成持續營運之目標。

思科大中華區創新合作夥伴事業部總經理莊昊龍強調，駿永資訊與台灣思科的合作關係自2002年開始，至今已長達二十多年，駿永資訊一直是台灣思科非常堅實的合作夥伴，也是思科Cisco System金質經銷商。在思科整併Splunk後，駿永資訊更是少數能以思科技術為基礎，同時又能服務Splunk場域的經銷商夥伴，由此也可看出其深厚的技術實力與紮實的技術量能。王子敬表示，駿永資訊致力於拓展多元市場，提供網路、系統建置以及資安服務，目的即是為了協助企業營運不中斷。「在多年的經驗中發現，可視性是實現企業營運不中斷很重要的手段，對此駿永資訊也嚴選六大資安方案，涵蓋外部視角的安全策略，協助企業落實業務持續營運管理，強化數位韌性。」