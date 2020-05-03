如何兼顧遠距工作與資料存取安全控管

因應疫情持續擴散，許多企業為持續業務營運，陸續導入遠距作業。遠距工作施行的同時，應建立遠距工作規範準則，包括資料合理的使用範圍，資料流通的安全性與保護機制，員工遠距工作的彈性工時，溝通紀錄等等以因應常態性的異地作業。

日益增加人數的遠端作業對IT管理也勢必增加更多挑戰；遠距工作服務包括VPN遠端桌面連線、遠端會議等方法。當所有員工透過軟體的方式使用同一網路連線到公司主機時，等於開放了眾多入口，任何人都可任意進入企業內部資訊系統。雖然軟體的遠程連線讓員工異地作業快速方便，但企業更需更一步考量，如何在遠端連線的情況下，針對機密資料做加強保護；特別是在具有研發、客戶個人資料、財務等具機密資訊及研發成果的文件。

因應此需求，ATEN以大型資料中心管理為基礎的遠端電腦管理技術，應用在企業員工的遠端工作方案，有２大優勢：

可建置於被控主機不同網段外，透過IP KVM遠端連線到公司主機作業時，員工所操控的是分別在不同網段的鍵盤滑鼠訊號，大幅度降低在同網路連線防火牆與資安管控的維運負荷；並且ATEN KVM over IP符合美國聯邦標準加密技術，遠端登入時以TLS 1.2 128-bit加密保護，彈性化加密設計，使用者可分別為鍵盤／滑鼠、影像及虛擬媒體資料選擇DES、3DES、AES、RC4 的任何組合，或隨機的加密方式。IP KVM亦可整合外部驗證機制如: RADIUS、LDAP、LDAPS、MS AD等，遠端連線電腦IP/MAC 過濾功能，私鑰認證等，與軟體差異的是，ATEN遠端電腦管理方案應用更加彈性，支援多種平台；包括Windows、Mac OS X、Linux、Sun。

企業對於特定部門或是小組的協同作業，ATEN遠端電腦管理方案同樣滿足多位使用者同時存取同一台主機的使用情境，在近端辦公室及在遠端的分享模式，可設定共享或獨占控制端的存取權限，針對特定主機，可與ATEN CCVSR電腦管理畫面側錄解決方案整合使用，可以額外紀錄特定主機被使用情形。