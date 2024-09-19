Virtual Storage Platform One 混合雲儲存提供資料基礎

隨著生成式AI的普及、雲端技術的演進，以及資料量的爆炸性成長，企業面臨前所未有的挑戰。Hitachi Vantara推出Hitachi Virtual Storage Platform One（VSP One）。該混合雲平台將徹底改變企業在現今瞬息萬變的技術環境中管理和利用資料的方式。

由於企業組織越來越難在複雜且分散的多雲基礎架構上擴展資料和現代化應用程式，因此能跨所有資料類型的完整資料管理解決方案變得格外重要。根據最新的TDWI資料管理成熟度評估（Data Management Maturity Assessment，DMMA）結果顯示，雖然71%的IT專家認為所屬組織重視資料，但僅有19%表示已制定強大的資料管理策略。更雪上加霜的是，日益增加的網路攻擊讓企業管理者愈發擔心資料安全性和韌性問題。近期一項調查指出，68%的IT管理者擔心其組織的資料基礎架構是否具備足夠韌性。

VSP One目前提供的產品包括：

Virtual Storage Platform One SDS Block

Virtual Storage Platform One SDS Cloud

Virtual Storage Platform One File

VSP One簡化了關鍵任務應用程式的基礎架構，並強調資料可用性、高度的資料韌性和可靠性措施，包括降低停機、生產力損失和安全威脅等風險。

Hitachi Vantara產品長Octavian Tanase表示，VSP One為儲存帶來新變革。無論資料位於地端、雲端或軟體定義的環境中，它皆可統一管理並靈活運用。此外，該平台在設計時便將韌性納入考量，確保100%的資料可用性、現代儲存保障，以及所有解決方案的有效容量，從而為組織提供大規模的簡易性和堅不可摧的混合雲資料基礎。

VSP One透過消除資料孤島的限制來解決現代資料管理的挑戰，使每一筆資訊都能協調運作，並能靈活且輕鬆擴展或縮減，讓資料在講求效率和速度的環境中充分被利用。此外，VSP One SDS Cloud已在AWS Marketplace上架。企業可以順暢整合並更輕鬆地在AWS中利用Hitachi Vantara最先進的資料管理解決方案。

VSP One的核心是統一的資料生態系統，其將區塊和檔案儲存順暢整合，消除了資料孤島和碎片化的狀況。VSP One搭載日立儲存虛擬化作業系統（Hitachi Storage Virtualization Operating System，SVOS），能確保每一筆資訊都能被收集與整合，並可從任何設備或位置存取，讓企業更容易取得、檢視和運用這些資料來推動業務。

此外，VSP One Block儲存設備已獲得能源之星（ENERGY STAR）認證，並在ENERGY STAR NVSS Disk Online 4的類別中獲評為效能和能源效率最佳的儲存解決方案。總體而言，該公司在此類別中佔據前三排名的儲存解決方案。該認證不僅強化了Hitachi Vantara在能源效率技術方面的領導地位，也突顯公司持續努力將其產品與全球永續發展趨勢保持一致。

能源之星的嚴格認證流程根據儲存解決方案的每瓦IOPS（每秒輸入/輸出操作次數）進行評估，此為衡量輸入／輸出操作效率相對於能耗的關鍵指標。VSP One Block 28型號以每瓦538 IOPS的效能排名最高，其次為VSP One Block 26型號達到每瓦409 IOPS，而VSP E1090則達到每瓦368 IOPS。

混合雲平台憑藉著重新定義資料管理局勢的關鍵差異化特色，從競爭者中脫穎而出：