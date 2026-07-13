Synology 最新備份專用機　為企業帶來全方位資料保護

Synology群暉科技推出ActiveProtect備份專用一體機最新機種DP5200，精巧的1U機身適合成長中的企業，可備份廣泛的資料平台、大規模管理工作負載，更帶來由AI強化的保護功能。

Synology資料保護事業群執行副總劉家宇表示，當前企業在尋找能滿足需求、又不增加成本與複雜度的資料保護方案時，經常會面臨許多挑戰。DP5200正為企業提供一套集中管理且備份效率極高的解決方案，能輕鬆部署於總部、分公司、遠端據點及資料中心，藉此發揮最大價值。

DP5200以精巧的1U機身提供最高36 TB可用空間，並內建ActiveProtect Manager（APM）提供企業級備份功能，可涵蓋多元資料環境，包括虛擬化平台（VMware vSphere與Microsoft Hyper-V）、實體基礎架構（Windows與Linux伺服器、Windows個人電腦及macOS）、SaaS應用程式（Microsoft 365）、資料庫（Oracle與Microsoft SQL），以及檔案伺服器（支援SMB、NetApp與Nutanix系統）。未來APM正式升級至2.0版本，將支援更多工作負載，包括Azure VM、Amazon EC2、Nutanix AHV、Proxmox VE及Google Workspace。

DP5200可作為獨立備份伺服器，保護本地站點內所有工作負載，亦可作為中央管理伺服器，統一管理多達12萬個工作負載，並透過單一介面監控1,000台伺服器，輕鬆達成多據點集中管理。

DP5200結合MFA驗證的存取控制與AI強化架構，全面提升安全性。透過不可變WORM備份、離線備份（air-gap）及版本層級的資料分層機制，可落實3-2-1-1-0保護標準。搭配即將推出的APM 2.0，更能從被動還原轉為主動防禦，運用AI/ML偵測備份過程中的異常，並掃描惡意程式，確保未來所有的還原版本皆為乾淨無虞。